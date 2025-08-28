Tres noticias para empezar el día: "Entra en vigor el decreto de menores inmigrantes"

La jornada informativa de hoy llega marcada por tres asuntos principales: la evolución de los incendios en el noroeste, la entrada en vigor del decreto sobre menores inmigrantes no acompañados y una nueva tragedia escolar en Estados Unidos.

Así resume Miguel Ondarreta las noticias del día:

Incendios en Castilla y León: leve mejoría pero preocupación en Fasgar

Lo primero es todo lo que tiene que ver con los incendios. Ya advirtió este miércoles la directora general de Protección Civil Virginia Barcones de que estas próximas horas iban a ser cruciales. Y eso se está cumpliendo. Anoche, por primera vez después de muchas jornadas muy complicadas, se respiraba algo de alegría en el operativo de extinción de incendios de Castilla y León. La evolución de los fuegos que afectan a las provincias de León y Zamora es favorable en todos los casos salvo el de la localidad leonesa de Fasgar. Este es el más activo de los cinco incendios que siguen en nivel 2 en la provincia.

De nuevo, las rachas de viento han roto las líneas defensivas y el fuego se ha empezado a comportar con más virulencia, algo que está complicando los trabajos de extinción. Tampoco ayuda la orografía de la zona. El sexto incendio grave que sigue activo es el de Porto, en Zamora, que afecta también a la zona de la Baña, en León. En este caso se ha conseguido eliminar el frente de San Ciprián, mientras que en la parte leonesa todavía quedan pequeños focos por las reactivaciones. Los vecinos que fueron evacuados el lunes ya han podido volver a sus casas.

Los reyes recorrieron ayer algunas de las zonas más afectadas por los incendios en Castilla y León. Estuvieron por la mañana en la comarca zamorana de Sanabria, se reunieron con algunos vecinos desalojados y también con hosteleros y comerciantes. Por la tarde pudieron ver los daños provocados en el parque de Las Médulas, donde el rey confesó que ver la dimensión de la tragedia era desolador.

Entrada en vigor del decreto sobre menores inmigrantes

El Gobierno advierte a las comunidades autónomas de que con la entrada en vigor hoy del decreto sobre los menores inmigrantes no acompañados están obligadas a cumplir la ley y a acoger en sus centros a los menores que irán saliendo de Canarias y previsiblemente de las ciudades autónomas. El gobierno del archipiélago y el de Ceuta ya han solicitado la activación de las declaraciones de contingencia migratoria para que puedan comenzar esos traslados.

Baleares estudia hacerlo, aunque ahora mismo no se encuentra en esa situación porque no triplica su capacidad de acogida. El martes se estudiarán todos los casos en la primera reunión interministerial. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, decía ayer en TVE que no le cabe otra opción que no sea la de que todos cumplan con la norma.

Nueva tragedia escolar en Estados Unidos

Otra vez el horror en un colegio de Estados Unidos. Un antiguo alumno de 23 años abrió fuego de forma indiscriminada con tres armas diferentes que llevaba encima a través de las ventanas de una escuela católica de Minneapolis. Dos niños han muerto, de 8 y 10 años, y 17 personas han resultado heridas —todas ellas fuera de peligro—. En ese momento se encontraba rezando en la iglesia. El autor de los disparos se quitó la vida después.

Según el FBI no tenía antecedentes penales, pero se está investigando el caso como un acto de terrorismo doméstico y como crimen de odio contra los católicos. Varios medios locales informan de que el tirador llegó a publicar en sus redes sociales un vídeo de 11 minutos en el que advertía de que podía atacar la escuela y lanzaba insultos antisemitas. Horas antes había mostrado un gran arsenal de armas. El alcalde de la ciudad, Jacob Frey, ha pedido que no se especule sobre las motivaciones del atacante y ha expresado su frustración por lo ocurrido.