Las tres noticias para empezar el día: "El debate político se enturbia y recuerda cada día más a lo vivido tras la riada de Valencia"

El presentador de Más de Uno, Miguel Ondarreta, ha hecho un repaso por las principales cuestiones políticas, sociales y económicas que afectan a nuestro país este jueves 14 de agosto. En esta ocasión, se ha centrado en el respiro que da el calor a la península; la lucha contra los incendios que persisten en España y la previa de la reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin por la paz en Ucrania.

En primer lugar, el presentador se ha centrado en el pequeño alivio térmico que va a vivir nuestro país, puesto que se registrarán tormentas que no serán ni tan intensas ni en tanta cantidad como las que hemos registrado hasta la fecha. Asimismo, bajan las temperaturas en Canarias, Extremadura o Cataluña y suben en zonas como Huesca o Donosti.

A continuación, Ondarreta ha virado el foco hacia la lucha contra los incendios que siguen activos en nuestro país. Concretamente, ocho comunidades autónomas se enfrentan a más de una decena de incendios. Castilla y León, Galicia y Extremadura son las regiones donde más estragos están causando. El Gobierno ha pedido ayuda a la Unión Europea.

Por último, los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, se reúnen el día 15 en Alaska para tratar de desbloquear una solución que ponga fin a la guerra en Ucrania. Zelenski ha asegurado que no se pueden llegar a este tipo de soluciones sin Ucrania, mientras que distintos líderes europeos han instado a que no se abandone la mesa de negociación sin un alto al fuego.