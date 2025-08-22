Tres noticias para empezar el día: "Baleares pedirá a la Justicia que suspenda cautelarmente la distribución de menores inmigrantes"

La jornada viene marcada por tres asuntos de gran relevancia: el repunte de los incendios en Galicia y Extremadura, la bronca política derivada de la gestión del fuego y la decisión del Gobierno balear de no acoger a menores inmigrantes no acompañados.

Así resume Miguel Ondarreta las principales noticias del día:

Galicia y Extremadura: nuevos incendios y balance devastador

Lo primero es repasar un día más el mapa del fuego, que añade dos incendios nuevos en Pontevedra, obligando a activar el nivel 2 de emergencia por su cercanía a zonas pobladas. Uno se declaró ayer por la tarde en Oia y forzó a desalojar un camping en el que permanecían 45 personas en Mougás. El otro foco afectó a Vilaboa, donde 14 personas tuvieron que abandonar sus casas. En Lugo, otro incendio en Carballedo alcanzó también el nivel 2.

Se suman a los cinco grandes fuegos que han arrasado más de 800 km². Casi un tercio corresponde al de Larouco, ya considerado el cuarto mayor incendio de la historia de España y el más devastador en Galicia. Solo en la comarca de Valdeorras, en Ourense, se contabilizan decenas de casas y negocios reducidos a cenizas. En Extremadura, la situación ha mejorado: anoche apenas quedaban un par de kilómetros por consolidar en el incendio de Jarilla, lo que permitió a la presidenta regional María Guardiola respirar algo más tranquila.

La bronca política por los incendios

El incendio que no se apaga es el político, avivado este jueves por las declaraciones del vicesecretario del PP, Elías Bendodo, que llamó “pirómana” a la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones. Le reprochaba haber acusado a los gobiernos de Castilla y León, Galicia y Extremadura de pedir imposibles —una larga lista de medios— para tapar su propia gestión. Barcones replicó poco después.

Desde el PSOE exigieron a Bendodo una rectificación y señalaron a Feijóo como “el político más sucio del país”. Varios ministros se sumaron a la crítica: Óscar Puente habló de “sátrapas” en redes sociales, mientras que la ministra Margarita Robles lamentó unas críticas que calificó de infundadas.

Baleares rechaza acoger a menores inmigrantes

El Gobierno de Baleares se planta y anuncia que no acogerá a ningún menor inmigrante no acompañado de los casi 4.000 que esperan en centros de Canarias, Ceuta y Melilla. El próximo martes, el Consejo de Ministros aprobará el real decreto que concretará la distribución: qué comunidades deberán recibirlos (quedan fuera Cataluña y el País Vasco), en qué número y con qué financiación asociada. El plan prevé iniciar los traslados el jueves 28.

A Baleares le corresponderían 49 menores, según los criterios fijados de capacidad y esfuerzo previo. Sin embargo, la presidenta Marga Prohens anunció ayer que no solo recurrirán el decreto, sino que tratarán de impedir que se aplique.