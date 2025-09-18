Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Zapatero hace de sucedáneo de Sánchez y se ve con su admirado Puigdemont"

El primer encuentro bilateral entre Pedro Sánchez y Friedrich Merz se celebrará este jueves en Moncloa, la reunión de Zapatero con Puigdemont y el informe que sostiene que la IA será capaz de anticipar qué enfermedades puede padecer una persona a varios años vista.

Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

Primer encuentro bilateral entre Pedro Sánchez y Friedrich Merz

Un alemán en la Moncloa. Y no uno cualquiera. El jefe del gobierno, que es de derechas, se llama Merz, y es de los que aún se le resisten a Sánchez en el empeño de lograr que la Unión Europea haga oficial el catalán, tal como le reclama Puigdemont, esa rémora. El gobierno alemán ya suspendió en agosto la venta de armas a Israel y condenó en mayo la actuación de Netanyahu en Gaza.

Reunión de Zapatero con Puigdemont

Regreso a Suiza. En ausencia de Cerdán, encarcelado, Zapatero hace de sucedáneo de Sánchez y se ve hoy y mañana en Ginebra con su admirado Puigdemont. A doce días de que termine el plazo constitucional para presentar Presupuestos, el gobierno sigue arrastrando los pies y aún no hay ni techo de gasto.

La IA como médico

Y la inteligencia artificial como médico profeta. Un estudio sostiene que, dotándole de información suficiente, la IA será capaz de anticipar qué enfermedades puede padecer una persona a varios años vista. Ha sido entrenada con datos de más de dos millones de pacientes y advierten sus autores que no ofrece certezas, pero sí probabilidades.