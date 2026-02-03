Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Uso y abuso de las comisiones de investigación parlamentarias"

Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

Más presión sobre Puente

Los sindicatos de Renfe y Adif se concentran hoy ante el ministerio para exigir responsabilidades en vísperas de la huelga convocada para la próxima semana.

El ministro comparece en el Congreso con idea de insistir en lo bien que lo hace. Cercanías Cataluña sigue a trompicones y el AVE Barcelona-Madrid suprime el horario de noche para facilitar las tareas de mantenimiento.

Santos Cerdán sólo habla en el juzgado

Nunca ofreció la rueda de prensa que prometió cuando salió el primer informe de la UCO y cuando salió de prisión. Como testigo confirmó ayer que Leire la fontanera reportera y su mentor Pérez Dolset le llevaron a Ferraz audios de Villarejo en los que éste hablaba de las saunas del suegro de Sánchez.

Antonio Hernando también confirma la reunión pero añade, como Cerdán, que nunca contaron nada a sus superiores. También en esto el presidente estaba en babia.

Uso y abuso de las comisiones de investigación parlamentarias

El PSOE sentó a Feijóo en la de la riada para martillear en lo ya conocido y hubo más sermones de los portavoces pro gubernamentales que preguntas al compareciente.

El PP sentará a Paco Salazar en la comisión Koldo y al presidente de Adif en del apagón sólo para intentar hacerle un roto al PSOE en vísperas de las elecciones aragonesas. Ocupando espacio en los medios y jugando a ver si suena la flauta.