Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "La UCI carga contra Sánchez por alentar el boicot a la Vuelta"

El presidente de RTVE amaga ahora con borrar a la corporación del concurso de Eurovisión si no se veta a la televisión israelí, el Consejo de ministros y las cosas de Cerdán y asociados marcan la actualidad política de hoy.

El presidente de RTVE amaga ahora con borrar a la corporación del concurso de Eurovisión si no se veta a la televisión israelí. Sánchez reclama que se expulse a Israel de todas las competiciones deportivas internacionales sin mucho éxito, hasta ahora. La Unión Ciclista Internacional carga contra Sánchez por alentar el boicot a la Vuelta: le acusa de violar la carta olímpica.

Y con el gobierno presumiendo, como si fuera una proeza, de estar ultimando ya el proyecto de Presupuestos del año próximo. A dieciséis de septiembre, catorce días para que venza el plazo constitucional, ni siquiera ha presentado el techo de gasto.

La Oficina Anticorrupción de Navarra concluye que la adjudicación de los túneles de Belate fue irregular. Se benefició Servinabar, la empresa del colega. El gobierno de Chivite le quita relevancia, dice que son cuestiones administrativas y que la oficina hace juicios de valor. La ex mujer de Ábalos sostiene que Iván Redondo advirtió al ministro de que sus correrías sexuales habían llegado a oídos del presidente. ‘Ay, Jose Luis, que Pedro lo sabe’.