Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Trump y Netanyahu hacen piña y fichan a Tony Blair para su plan para Gaza"

Resumen informativo

Las fuertes lluvias que azotan el Mediterráneo, el plan para alcanzar la paz en Gaza y el informe de la UCO sobre los correos de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez.

Así lo resume Carlos Alsina las pricipales noticias del día:

Inundaciones y efectos en Valencia y municipios cercanos

Lo primero siguen siendo los efectos de la lluvia que ha seguido cayendo con fuerza durante esta madrugada en Valencia capital y en municipios cercanos, incluidos los de la Huerta Sur. En los barrios inundables de la ciudad de Valencia y en otros 24 municipios se mantiene hoy la suspensión de clases.

Aunque a esta hora el aviso ha bajado a color naranja, la recomendación sigue siendo la de evitar el uso del coche si no es indispensable y situarse en lugares elevados por el riesgo de que, con los sistemas de alcantarillado funcionando a medio gas desde hace once meses, no se logre evacuar toda el agua caída y se produzcan inundaciones en algunas zonas.

No hay noticias de que se hayan producido daños graves, aunque las lluvias torrenciales en algunas zonas desbordaron ayer el barranco de La Saleta en Aldaia y, de manera puntual, el barranco del Poyo en Paiporta.

Gandía ha sido la localidad más afectada, con más de doscientos litros por metro cuadrado. En Sueca, Cullera o El Perelló se hablan de lluvias históricas con numerosas incidencias, aunque sin daños humanos que lamentar. En la localidad murciana de Molina de Segura otra tromba obligó al rescate de cuatro personas.

El conflicto en Oriente Medio: la propuesta de los 20 puntos

El mundo espera la reacción de Hamás, y también la de los propios palestinos en la Franja de Gaza. Hasta ahora, lo máximo que han logrado los mediadores Egipto y Catar es que Hamás afirme que va a estudiar “de buena fe” el plan de veinte puntos propuesto por Donald Trump ante Netanyahu.

Uno de los primeros puntos es la rendición y disolución de Hamás, con la condición de que sus miembros puedan salir a otro país si entregan las armas y la organización devuelve a los 48 rehenes (incluyendo los veinte que aún viven). Por su parte, Israel liberaría a unos dos mil presos palestinos. Si se acuerda, se permitiría la entrada de ayuda humanitaria bajo la gestión de la ONU y la Media Luna Roja.

Para la reconstrucción de Gaza se plantea un ejecutivo de transición formado por expertos palestinos y líderes internacionales, con participación de Tony Blair. La dinamización correría a cargo del equipo Trump, que podría desempeñar un rol estilo promotor inmobiliario.

Investigación sobre los correos de Cristina Álvarez y Begoña Gómez

No eran favores personales ni puntuales. El informe de la UCO sobre los correos electrónicos intercambiados entre Cristina Álvarez y el entonces vicerrector Doadrio revela que la asesora de Moncloa era quien habitualmente coordinaba los negocios privados de Begoña Gómez. No era algo excepcional fruto de su amistad.

La asesora negociaba la participación y aportaciones de las empresas colaboradoras con la cátedra de la esposa del presidente Pedro Sánchez. Algunos de los 121 mensajes analizados se enviaban desde el correo personal de Begoña Gómez en la Complutense pero habían sido escritos y firmados por Cristina Álvarez. Otras veces, en correos del Gmail privado de la asesora, la firma final aparecía como Begoña Gómez.