Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Trump amaga con reclamar mil millones de dólares a la BBC"

Comparecencias clave en la comisión sobre la riada, la recta final del juicio al fiscal general García Ortiz y la ofensiva de Donald Trump contra la BBC.

Carlos Alsina analiza las tres claves del día:

Mazón comparece por la riada

Lo primero es la comparecencia a las cuatro de esta tarde de Carlos Mazón en la comisión de investigación sobre la riada. Este era el día en el que estaban citados inicialmente Pedro Sánchez y varios ministros del Gobierno, pero rechazaron acudir alegando que no estaban obligados. Mazón aprovechará esa ausencia, como ya está haciendo el PP en la Comunidad Valenciana, para acusar al Ejecutivo central de falta de transparencia.

El president se ofreció a comparecer voluntariamente hoy, con un tiempo limitado: dos intervenciones que no superarán en conjunto la media hora. Los grupos tendrán también turnos reducidos dos intervenciones de tres y seis minutos, lo que les obligará a ser concisos en sus preguntas. Tanto el PSOE como Compromís recuerdan que Mazón está obligado a decir la verdad. Otra cosa es que, como ironizan algunos, "se marque un Óscar Puente" y esa verdad no sea la que ellos quieren escuchar.

La periodista Maribel Vilaplana compareció la semana pasada como testigo en el juzgado de Catarroja. Ayer se entregó a las partes la transcripción de su declaración, donde reconoce que Mazón estuvo pendiente del móvil durante la riada y que, en un momento, comentó que “era lo de siempre, por la foto”. Hoy tendrá la oportunidad de explicar a qué se refería con esa frase.

Recta final del juicio a García Ortiz

Se retoma hoy en el Tribunal Supremo el juicio al fiscal general García Ortiz. Es la segunda y última semana del proceso. Mañana será el turno de los doce investigadores de la UCO que concluyeron que la filtración del correo y los datos fiscales de González Amador partió de la Fiscalía General. Después declarará el propio García Ortiz.

Hoy comparece el decano del Colegio de Abogados, Eugenio Ribón, en calidad de acusación popular. Considera que con la nota de prensa de la Fiscalía se vulneró el protocolo de negociación de los pactos de conformidad. También están citados el fiscal de protección de datos y la jefa de la inspección fiscal para explicar por qué no se ha investigado aún la filtración.

Más tarde declararán varios periodistas de El País y El Plural, que previsiblemente se acogerán a su derecho a no revelar sus fuentes pero confirmarán que el filtrador no fue el fiscal general. Pase lo que pase, Pedro Sánchez seguirá defendiendo a García Ortiz mientras Feijóo lo acusa de encubrir al responsable de un hecho sin precedentes.

Trump amenaza con demandar a la BBC

Donald Trump ha aprovechado la crisis de la BBC para volver a escena. El expresidente estadounidense amenaza con una demanda de mil millones de dólares contra la cadena pública británica si no se retracta antes del viernes de las que considera "difamaciones" en su contra.

La BBC ya se ha disculpado por el polémico reportaje de Panorama, aunque Trump no ha aclarado si su amenaza se refiere a ese caso o a otro. El presidente de la cadena, Samir Shar, insiste en que la BBC "es imparcial aunque cometa errores" y afirma que están preparados para afrontar el litigio.