Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Una tormenta solar impacta en la Tierra"

El juicio al fiscal general del Estado, el dictamen europeo sobre la ley de amnistía y una inesperada tormenta solar que ha impactado esta madrugada en la Tierra.

Carlos Alsina analiza las tres claves del día:

García Ortiz afronta la recta final del juicio

Lo primero es el final del primer juicio en España a un fiscal general del Estado. A partir de las diez de la mañana será el turno de que acusaciones, defensa y fiscalía expongan sus conclusiones tras cinco intensas jornadas de declaraciones. Después quedará visto para sentencia.

El fiscal general quiso darle al cierre de la fase testifical un toque de película de sobremesa contándole al tribunal que, antes de entrar en la sala del Supremo, una persona desconocida se le acercó y le dijo: "La verdad no se filtra, la verdad se defiende". "Es un resumen perfecto", respondió García Ortiz. Algunos diarios titulan hoy sus crónicas precisamente por ahí. Casualidades.

Al inicio de su declaración, en un gesto calculado, cuando el presidente del tribunal le llamó a declarar, García Ortiz se quitó la toga de fiscal general y bajó del estrado con un traje oscuro y corbata negra. No respondió a las acusaciones populares, solo a su defensa y a la Fiscalía, que le preguntó si fue él quien filtró el correo. Su respuesta fue un simple "no". Fin del interrogatorio.

A su abogado —de la Abogacía del Estado— le explicó que su intención al dictar la nota de prensa nunca fue dañar la reputación de González Amador, sino defender el papel de los fiscales tras lo publicado en El Mundo y las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez.

Bruselas examina la ley de amnistía

En dos horas y media se pronunciará el abogado general de la Unión Europea sobre si la ley de amnistía es compatible con el derecho comunitario. Deberá responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional: si el procés puso en riesgo los intereses financieros de la UE y si el perdón a delitos de terrorismo vulnera la directiva europea contra actos terroristas.

Su dictamen no es vinculante, pero en la mayoría de los casos el Tribunal de Justicia de la UE suele coincidir con su criterio. Conviene recordar que la semana pasada el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que no se vulneraron los derechos políticos de Junqueras y Turull al mantenerles en prisión preventiva.

El contexto político añade interés: horas después de que Míriam Nogueras anunciara que Junts dejaría de apoyar las iniciativas del Gobierno que no le interesaran, hoy llega la primera prueba de fuego. El Congreso vota la enmienda introducida por el PP en el Senado para eliminar la fecha de cierre de las nucleares y ampliar su vida útil.

Tormenta solar sin consecuencias graves

Expectación ante la tormenta solar que esta madrugada ha impactado en la Tierra. Las agencias espaciales analizan todavía qué efectos ha tenido, aunque desde hace días se advertía de que no existían riesgos biológicos directos para la población.

La atmósfera nos protege de esa radiación, pero la energía electromagnética liberada por el Sol sí puede afectar a satélites, redes eléctricas y sistemas de radio y navegación. En España, los problemas han sido mínimos, en parte por la hora a la que se produjo el impacto.