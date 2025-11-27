Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: El Supremo decide el futuro de Ábalos

Las tres grandes historias del día pasan por el futuro judicial inmediato de José Luis Ábalos, la probable nueva derrota del Ejecutivo en una votación del Congreso y la decisión del Gobierno de Nicolás Maduro de retirar licencias de vuelo a varias aerolíneas internacionales.

Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

Ábalos ante su día decisivo en el Supremo

A las diez de la mañana se decide en el Supremo el futuro inmediato de José Luis Ábalos. A esa hora comienza la vistilla para revisar su situación procesal después de que las acusaciones hayan presentado sus peticiones de penas. La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión —cinco menos para Koldo—, mientras que las acusaciones populares reclaman 30 años para ambos.

En los últimos días, se han interpretado los movimientos tanto del exministro como de su asesor como avisos a Ferraz y a Moncloa de que podrían empezar a colaborar con la Fiscalía si el juez Leopoldo Puente decide hoy enviarlo a prisión provisional. Las acusaciones populares lo solicitan, aunque este tipo de medidas suele producirse por petición de Anticorrupción. Santos Cerdán conoce bien cómo funciona este proceso.

Tras el desmentido inicial de Pedro Sánchez sobre la supuesta reunión con Otegi en mayo de 2018 —que Koldo confirmó—, ayer Ábalos escribió en redes sociales que la reunión sí existió y que así se lo habían asegurado fuentes presenciales. Estuvieron, según él, Sánchez, Otegi, Santos Cerdán y Antxón Servinabar Alonso. Fue Koldo quien acompañó a la delegación socialista.

La respuesta de Moncloa ha sido afirmar que hay quien "se trastorna" cuando se enfrenta a un proceso judicial con penas tan elevadas. Tratar de loco a alguien que podría tirar de la manta no parece la estrategia más prudente. María Jesús Montero evitó repetir el término "trastornado", pero restó toda credibilidad a Ábalos.

No hay buenas previsiones para la senda fiscal

En paralelo, el Gobierno sostiene que "nunca pierde": si hoy es derrotado, podrá volver a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera y aprobar de nuevo la misma senda, permitiéndole presentar un proyecto de presupuestos. Como pronto, hablamos de marzo. La AIReF ya ha cuestionado la validez del planteamiento del Ejecutivo.

Maduro retira licencias de vuelo a seis aerolíneas, incluida Iberia

El presidente venezolano Nicolás Maduro ha cumplido su amenaza y esta madrugada ha revocado la concesión de vuelo a seis compañías aéreas, entre ellas Iberia. La decisión llega tras las advertencias de la Administración Federal de Aviación de EEUU sobre posibles riesgos en el espacio aéreo del sur del Caribe y Venezuela.

Maduro interpreta que estas aerolíneas —Iberia, TAP, Turkish Airlines, Latam Colombia, GOL y AVIANCA— son "cómplices del terrorismo" que, asegura, Estados Unidos ejerce contra su país. Una escalada más en la tensión diplomática entre Caracas y varias potencias internacionales.