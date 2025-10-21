Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "El Supremo cita al exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón"

La jornada informativa de hoy gira en torno a la nueva citación judicial en el caso Ábalos/Koldo, la propuesta insuficiente del Gobierno para los autónomos y la esperanza de las asociaciones de ELA ante la posible aprobación de fondos en el Consejo de Ministros.

Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

Citación judicial en el caso Ábalos/Koldo

Lo primero es la citación dictada por el juez Leopoldo Puente para el próximo miércoles. Comparecerán el exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón —actual presidente de Enusa, la empresa pública vinculada a Leire Díez— y la trabajadora de Ferraz Celia Rodríguez, mencionada en los mensajes de Koldo como la encargada de preparar los sobres con dinero para Ábalos. Ambos acudirán como testigos, es decir, con obligación de decir la verdad.

El magistrado sostiene que, al cruzar los mensajes con la información enviada por el PSOE, hay pagos que no cuadran. Como ni Ábalos ni Koldo han aclarado las diferencias, el juez quiere preguntar directamente a Moreno Pavón y a Celia Rodríguez el motivo de esos desc cuadros contables. En su providencia, Puente subraya que la discrepancia entre los datos del partido y el dinero recogido en sobres “va más allá de un descuadre de mínima importancia”.

De lo que digan ambos testigos dependerá el siguiente paso judicial, que podría ser la apertura de un nuevo procedimiento para determinar la procedencia del dinero en efectivo, ya sea a título personal o institucional.

Los ministros cierran filas entorno a Elma Sáiz

La nueva propuesta del Ministerio de Seguridad Social para los autónomos ha conseguido algo inusual: no contentar a nadie. La ministra Elma Sáiz ofrece congelar las cuotas en 2026 para ganar tiempo y negociar las de 2027 y 2028, pero las asociaciones de autónomos la consideran insuficiente. Los sindicatos también la rechazan: Pepe Álvarez (UGT) asegura que los autónomos salen perjudicados y que “hay que pagar las pensiones”.

Desde la parte política, Junts ya ha anunciado que no apoyará la medida, con Míriam Nogueras calificando la rectificación del Gobierno de “insuficiente”. Incluso dentro de los socios de coalición se percibe malestar ante la falta de ambición del plan.

Esperanza en la aprobación de fondos para la Ley ELA

La Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA) espera que el Consejo de Ministros apruebe hoy por fin la dotación económica que permita desarrollar la Ley ELA, aprobada hace un año por unanimidad. Fernando Martín, presidente de ConELA, confía en que la tramitación sea por vía de urgencia para que las ayudas lleguen cuanto antes a los afectados y profesionales que las necesitan. “Porque ya llega tarde”, ha recordado.

En declaraciones a Más de Uno, Martín ha explicado que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, le reconoció que el principal obstáculo ha sido poner de acuerdo a los siete ministerios implicados. ConELA espera que el texto aprobado hoy incluya tanto las medidas económicas como las sociales que las asociaciones llevan meses reclamando.