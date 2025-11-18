Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Signos de desaceleración en la economía española"

El Gobierno vuelve a apoyarse en los datos económicos como principal argumento político, mientras avanza la investigación del caso Díez y España cierra un nuevo acuerdo militar con Ucrania coincidiendo con la visita de Volodímir Zelenski.

Actualización económica del Gobierno

Hoy el Consejo de Ministros actualizará la previsión de crecimiento hasta el 2,9%, en línea con la estimación de la Comisión Europea. Sin embargo, los datos muestran signos de desaceleración. La mejora para España es de solo tres décimas, frente a las cinco que registra el conjunto de la Unión Europea.

De cumplirse el cuadro macroeconómico, España crecerá seis décimas menos que el año pasado, y volverá a hacerlo también seis décimas menos el año que viene. Mientras tanto, la UE crecerá tres décimas más este año y mantendrá su ritmo en 2026.

A mediados del año que viene dejarán de recibirse los fondos europeos de recuperación. Este cuadro macro acompaña a la senda de déficit que el Ejecutivo aprobará hoy, 18 de noviembre. Después deberá convalidarla el Parlamento, aunque el Gobierno ya desliza que podría seguir funcionando con el techo de gasto vigente: "Nunca pasa nada".

El caso Díez y las declaraciones ante el juez

Leire Díez insiste en presentarse como periodista. Afirma haberse reunido en dos ocasiones con Santos Cerdán en abril de 2024, el mes en el que estalló el caso Begoña y Pedro Sánchez anunció su período de reflexión. Allí habría entregado información obtenida por Dolset de Villarejo. Dolset sostiene que también acudió a esos encuentros y que en uno de ellos estuvo Antonio Hernando, entonces alto cargo de Presidencia. Antes, recuerda, investigó «las saunas del suegro del presidente» durante las primarias.

Díez y Dolset han pedido que no se admitan las grabaciones de sus reuniones con el fiscal Stampa y el empresario Hamlyn, donde se presentan como mano derecha de Cerdán y aseguran que sus informaciones llegaban a Pedro Sánchez, Félix Bolaños y el fiscal general. Esta vez no ha hablado Leire, sino su abogada, quien asegura que ella "no se reconoce" en esos audios.

Visita de Zelenski y acuerdos militares

Volodímir Zelenski visita hoy España, donde se reunirá con el rey Felipe VI y con el presidente del Gobierno. Ambos cerrarán el acuerdo para que España compre armamento a Estados Unidos y lo entregue a Ucrania dentro del programa OTAN de rearme. Zelenski también mantendrá encuentros con empresas españolas de la industria militar. Ayer estuvo en Francia con Emmanuel Macron, donde cerró la compra de cien cazas Rafale, además de misiles, drones y más armamento.