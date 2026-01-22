Tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Sin servicio de cercanías en Cataluña pese al anuncio de reapertura"

El parón de los servicios de Rodalies en Cataluña,

Rodalies sigue sin servicio tras el temporal

Lo primero es que Cataluña no ha recuperado la normalidad en el servicio de cercanías tras el temporal y el accidente de Gelida, pese a que estaba previsto que ocurriera esta madrugada, a las seis de la mañana.

Según han informado a través de redes sociales, el servicio no está funcionando por causas operativas. Recomiendan a los usuarios de la red ferroviaria que consulten servicios alternativos y planifiquen el viaje con medios de transporte complementarios. Además, el tramo de la AP-7 que permanece cortado, en el punto donde se produjo el desprendimiento, seguirá así durante varios días.

Y de la extensísima rueda de prensa que ofreció ayer Óscar Puente, tan larga como poco clarificadora. La investigación continúa y todo apunta a que irá para largo. El ministro y los directivos de Renfe y Adif que comparecieron con él comenzaron detallando una cronología de la tarde-noche del 18 de enero a partir de las comunicaciones entre el centro de mando de Atocha y los trenes implicados, comunicaciones que ya se conocían.

El martes, elDiario.es publicó la llamada del conductor del Iryo. Ayer, El País difundió la llamada telefónica a la interventora del Alvia, porque su conductor no contestaba, ya que había fallecido. La llamada se corta cuando intenta llegar a la cabina y comprueba que es imposible.

Hay viajeros del Iryo que relatan que hasta dos horas después del accidente nadie allí —ni los servicios de emergencias ni los propios pasajeros— fue consciente de que el Alvia había chocado con ellos y permanecía volcado a seiscientos metros.

El funeral de Estado se celebrará el próximo 31 de enero

El presidente del Gobierno y el de la Junta de Andalucía han acordado que el sábado 31 de enero se celebrará en Huelva el funeral de Estado por los 43 fallecidos en Adamuz, aunque todavía se buscan dos cuerpos más en el vagón 3 del Alvia, que ha comenzado a trocearse esta madrugada.

La tregua política duró poco. Ya ayer se publicaban quejas de varios barones del PP trasladadas a Génova. El vicesecretario Juan Bravo ha denunciado la actitud del Gobierno, al que acusa de estar más preocupado por elaborar un relato exculpatorio que por atender a las víctimas. Reclama además a Óscar Puente toda la información disponible sobre el accidente. El ministro ha anunciado que acudirá en breve al Congreso para dar explicaciones.

Trump, Groenlandia y la respuesta europea

Donald Trump ha asegurado haber alcanzado un preacuerdo con Mark Rutte para aumentar la seguridad de Groenlandia y que, por ese motivo, abandona la idea de imponer aranceles a los países que habían enviado militares a la zona. Por ahora, es el propio Trump quien protagoniza el anuncio, primero en su red social y después en una entrevista en la CNBC.

La única respuesta oficial hasta el momento ha llegado del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que en una entrevista en la FOX ha afirmado que la soberanía de Groenlandia no se abordó en su conversación con Trump, aunque sí ha asumido el argumento de la necesidad de proteger el Ártico.

Habrá que ver ahora la reacción de los veintisiete, que celebran hoy una cumbre extraordinaria para responder a las amenazas de Trump, con Emmanuel Macron insistiendo en utilizar por primera vez las medidas anticoerción contra Estados Unidos. Habrá quien interprete que Trump ha cedido ante la presión europea y quien vea justo lo contrario: que han sido los países de la Alianza los que han cedido a sus exigencias.