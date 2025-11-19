Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Santos Cerdán no pagaba por el ático de Chamberí, porque lo hacía Servinabar"

Las 227 páginas del último informe de la UCO sobre la trama que rodea a Santos Cerdán vuelven a sacudir el panorama político, mientras el Gobierno afronta una nueva sesión de control marcada por las explicaciones pendientes del presidente y por la campaña andaluza, condicionada por los nuevos casos judiciales. En el plano internacional, Donald Trump protagoniza un nuevo choque con la prensa a cuenta del caso Epstein.

Así resume Carlos Alsina las noticias del día:

La trama Cerdán: mordidas, alquileres y seguridad extrema

El nuevo informe detalla cómo Santos Cerdán, que presumía de austeridad exhibiendo su carnet de la piscina municipal, vivió en un ático en Chamberí cuyos alquileres pagaba Servinabar, la empresa que compartía con Antxón Alonso y que recibía el presunto 2% de mordidas de las obras adjudicadas a Acciona por el Ministerio de Fomento.

La UCO lo sitúa como enlace entre Acciona y el Gobierno para la obtención de contratos en España —Logroño, Sevilla, Sant Feliu y los túneles de Belate— y también en el extranjero. Destaca una imagen de enero de 2019 en la que Cerdán aparece en Marruecos para cerrar un contrato de más de 60 millones de euros en el puerto de Kenitra.

El informe señala que el 75% de los ingresos de Servinabar procedían de Acciona y que la empresa cubría gastos personales de Cerdán y su esposa, incluidas tarjetas de crédito utilizadas hasta la detención de Koldo. Además, la empresa o sus cooperativas vinculadas contrataron a la mujer, la hermana y el cuñado de Cerdán.

La trama adoptaba medidas de seguridad llamativas: reuniones en un piso franco con los móviles apagados, comunicaciones mediante notas manuscritas que se rompían tras leerse y videollamadas en aplicaciones supuestamente anónimas.

La política nacional y la campaña andaluza se tensionan

A las nueve, Pedro Sánchez tendrá oportunidad de ampliar sus explicaciones en la sesión de control. Después intervendrá en el foro Metafuturo y, ya por la tarde, participará en un mitin en Extremadura junto al procesado Miguel Ángel Gallardo, donde previsiblemente defenderá su honestidad, como también defendió la de Cerdán.

En el horizonte electoral, el PSOE encara su primera prueba autonómica. La siguiente será Andalucía, salvo adelanto de Azcón, con María Jesús Montero como candidata frente a Juanma Moreno. Todo apunta a que Montero dejará el Ministerio de Hacienda antes de que el Gobierno presente los Presupuestos de 2026 y el nuevo sistema de financiación pactado con ERC y avalado por el PSC.

Además, la campaña andaluza se ve sacudida por la detención del presidente del PP de Almería y de la Diputación, Javier Aureliano García, y otros dos cargos del partido por la presunta contratación irregular de material sanitario durante la pandemia. Moreno los ha suspendido cautelarmente de militancia, aunque recuerda que mantienen la presunción de inocencia.

Donald Trump estalla contra ABC por una pregunta sobre Epstein

En Estados Unidos, Donald Trump reaccionó airadamente después de que una periodista de ABC News le preguntara por qué no desclasifica los archivos del caso Epstein. Antes, la reportera le había cuestionado por la indignación de las familias del 11-S ante su reunión con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, señalado por la CIA en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.

"No puedes avergonzar a nuestros huéspedes con preguntas como esa", reprochó Trump a la periodista Mary Bruce. Acto seguido, amenazó a ABC con retirarle la licencia por insistir en el caso Epstein.