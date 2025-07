Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: Santos Cerdán duerme en prisión

El ingreso en prisión de Santos Cerdán, el varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura a Miguel Ángel Gallardo por su maniobra de aforamiento y la decisión del BBVA de continuar adelante con la OPA sobre el Banco Sabadell.

Así resume Carlos Alsina en Onda Cero las tres noticias más importantes de la mañana:

Santos Cerdán pasa su primera noche en Soto del Real

Santos Cerdán ya sabe lo que dormir en una prisión. La de Soto del Real. El que hasta hace dos semanas era el secretario de organización del PSOE por decisión de Pedro Sánchez se encuentra ahora en prisión preventiva ante el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas que entiende el magistrado del Supremo Leopoldo Puente podría llevar a cabo.

Él está en la cárcel, mientras que Ábalos y Koldo no lo están porque a Santos Cerdán le sitúa en la cúspide de esta trama corrupta, en una situación de preeminencia. Y entiende el juez, analizando las licitaciones públicas que se están investigando, que el millón en mordidas del que se habla en el informe de la UCO es una cantidad muy baja. Y que si solo se aplicase una mordida del 1%, ya baja de por sí para lo que acostumbran los corruptos en España, estaríamos hablando de un botín de cinco millones de euros. Que no se sabe donde están. Al menos hasta que se terminen de investigar los bienes del ex secretario de organización.

No descarta el juez que también se beneficiaran terceras personas u organizaciones, sin citar al PSOE y sin hablar (por ahora) de sospecha de financiación ilegal alguna. Estima el juez que solo Cerdán como presunto cabecilla puede aportar la información de dónde está el dinero. A veces el paso por la cárcel de un sospechoso hace que se potencien sus ganas de colaborar con la justicia. Veremos.

La justicia extremeña acusa de manipulación a Gallardo

Está lo del fiscal general, procesado y pendiente de que el Supremo le abra o no juicio oral. Y está lo de David Sánchez Pérez-Castejón y Miguel Ángel Gallardo. Ha dicho el líder de los socialistas extremeños que no va a recurrir ante el Supremo esta decisión. Aunque también es cierto que ya dijo en su momento que no buscaría el aforamiento e hizo lo que hizo.

Ayer el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura se declaró falto de competencia porque ve que el aforamiento de Gallardo es fruto de una manipulación apresurada y torticera. Y devuelve el caso íntegro al juzgado de instrucción de Badajoz de Beatriz Biedma para que sea la Audiencia provincial quien les juzgue. Critica la Sala además el debate sobre si aforamiento equivale a impunidad porque entiende que con ello se intenta sembrar la duda sobre la independencia y profesionalidad del poder judicial o de algunos magistrados en concreto. Y lo ve como un ataque a la independencia judicial.

El BBVA acepta las condiciones del Gobierno por la OPA

El BBVA confirma que sigue para Adelante con la OPA hostil sobre el Sabadell. Decisión unánime de su consejo de administración tras estudiar en detalle la condición impuesta por el gobierno de que al menos durante tres años debían mantener su autonomía ambas entidades. Insiste la entidad presidida por Carlos Torres que a pesar de todo la OPA sigue representando una oportunidad única para crear lo que supondría uno de los bancos más competitivos del Europa.