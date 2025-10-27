Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Sánchez pendiente de la reunión de Puigdemont en Perpiñán"

La jornada informativa de hoy gira en torno a la incertidumbre política que rodea a Junts y al Gobierno de Pedro Sánchez, las manifestaciones en la Comunidad Valenciana y en Andalucía contra los presidentes autonómicos del PP, y la victoria electoral de Javier Milei en las legislativas argentinas. Tres focos que marcan la actualidad de este lunes.

Puigdemont mantiene en vilo al Gobierno

A las diez de la mañana ha citado Carles Puigdemont a sus lugartenientes en Perpiñán. Aunque hasta las cinco de la tarde no anuncian comparecencia ante los medios para comunicar su decisión. Qué intriga. Como si fuera la primera vez que Junts amenaza con romper y al final el Gobierno hace algo para mantener la relación, por mucho que haya aumentado la desconfianza desde que comenzó la legislatura. Por ambas partes.

Por la tarde sabremos, por tanto, qué quiso decir Míriam Nogueras con lo de “la hora del cambio”. Si es verdad que toman alguna decisión tangible y con efecto político inmediato. No apoyar algunas propuestas a Pedro Sánchez ya es algo que vienen haciendo desde hace meses, y no parece que el presidente se muestre incómodo con la idea de aguantar así hasta 2027. También se ha hablado de la posibilidad de una moción de censura instrumental para convocar elecciones, pero ni PP ni Vox se fían de Puigdemont.

A esta hora lo más probable es que se anuncie una consulta a la militancia, como la que Junts hizo en 2022 para salir del Gobierno de Aragonès. Entonces ganó el sí, pero ahora gobierna el PSC en la Generalitat. El temor en el Gobierno a que esta vez Puigdemont vaya más lejos le hizo actuar rápido y anunciar un acuerdo con Alemania para estudiar la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego (el valenciano, como siempre, fuera) en la Unión Europea. Sin embargo, el Gobierno alemán de Merz enfrió el gesto y confirmó que la posición sigue siendo negativa, al menos “hasta que la IA sustituya a los intérpretes”.

Manifestaciones contra gobiernos autonómicos del PP

Según la Delegación del Gobierno, cincuenta mil personas participaron en la manifestación para pedir la dimisión del presidente valenciano Carlos Mazón. Cerca del aniversario de la catástrofe, ha aumentado la presión de la calle contra el Ejecutivo autonómico. Es la más numerosa del año, aunque lejos de las 130.000 personas que salieron en noviembre de 2024.

La otra gran protesta del fin de semana fue en Sevilla. Unas 8.500 personas, según la Delegación del Gobierno, pidieron la dimisión de Juanma Moreno por los fallos en los cribados de cáncer de mama. PSOE, Por Andalucía, Adelante y Podemos participaron en la movilización. Solo Irene Montero quiso hablar con los medios, responsabilizando al presidente andaluz y a "décadas de privatizaciones del PP". Por mucho que Moreno lleve gobernando solo desde hace seis años.

Milei consolida su liderazgo en Argentina

Se la jugaba Javier Milei tras el batacazo en Buenos Aires, donde su partido quedó muy lejos del peronismo por los casos de corrupción que afectaban a parte de su equipo, incluida su hermana. La participación fue del 65%, una de las más bajas del país. En esta ocasión no hubo derrota: en unos comicios de medio mandato, Milei ganó con más del 40% de los votos, ampliando su presencia tanto en el Congreso como en el Senado.

El presidente argentino celebró el resultado como una "confirmación del mandato". En su discurso en la sede de su partido hizo un guiño a Donald Trump con el lema: "Hoy comienza la construcción de la Argentina grande… Make America / Argentina great again".