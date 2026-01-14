Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Sánchez se encomienda a Feijóo"

La represión en Irán escala a niveles inéditos sobre la que Trump vuelve a lanzar mensajes ambiguos, Sánchez afronta una soledad creciente en política exterior y de vivienda, y el Gobierno se enfrenta al juicio de las comunidades sobre la financiación autonómica. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

Irán: cifras desbordadas y represión total

Lo primero es lo que sigue sucediendo en Irán. La oenegé Iran Human Rights ha podido verificar hasta ahora la muerte de 734 personas desde que comenzaron las protestas hace más de dos semanas. Advierte, no obstante, de que los informes que recibe y que aún no ha podido verificar hablan de miles de fallecidos, y que sus datos proceden únicamente de un 10% de los hospitales, ya que al resto no tiene acceso.

El propio régimen iraní ha admitido al New York Times al menos 3.000 muertos. Otras oenegés internacionales elevan la cifra hasta los 10.000 fallecidos. Verificar cualquier información es extremadamente complicado porque los teléfonos y el acceso a internet siguen cortados en la mayor parte del país.

Los testimonios que han logrado llegar a Occidente relatan cómo la policía disuelve las manifestaciones disparando con armas automáticas. Ayer, el embajador iraní en España trasladó al ministro José Manuel Albares que el régimen reconoce el derecho a la protesta, pero no la violencia de “grupos terroristas”. En la práctica, quien protesta es tratado como terrorista.

Trump y la ambigüedad calculada

Donald Trump ha pedido a los manifestantes iraníes que aguanten y tomen las instituciones porque, según dijo, la ayuda de Estados Unidos está en camino. No dio más detalles. Preguntado por los periodistas, respondió sin responder.

También aseguró que en las próximas horas se podrá conocer el número real de fallecidos. Tratándose de Trump, esa afirmación puede significar tanto que se prepara una intervención militar como que Elon Musk facilite de inmediato conexión vía Starlink en todo el país.

Sánchez y Feijóo: Ucrania como telón de fondo

No se conoce aún la hora del encuentro que el próximo lunes mantendrán Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Palacio de la Moncloa. La última vez que se vieron, hace diez meses, el asunto central también fue Ucrania: entonces, el aumento del gasto en defensa; ahora, el posible envío de tropas del que habló el presidente tras la reunión de la Coalición de Voluntarios en París.

En el PP temen que se repita el mismo escenario. De aquella reunión, Feijóo salió diciendo que entró y salió igual, porque el Gobierno no tenía plan alguno. Por eso, ahora Miguel Tellado ha pedido que no se hable solo de Ucrania, sino de toda la política exterior del Ejecutivo, empezando por los compromisos ya asumidos por Sánchez.

Con la mayoría de sus socios en contra, el presidente ha aceptado ese marco porque sabe que depende del PP para aprobar en el Parlamento el envío de tropas, y el principal partido de la oposición no garantiza su apoyo.

La soledad del presidente se percibe tanto a su derecha como a su izquierda. Sus socios de coalición y parte del bloque parlamentario del “somos más” creen haber encontrado un filón para debilitarle con la propuesta de beneficiar fiscalmente a los caseros que no suban el alquiler al renovar los contratos. “Sanguijuelas”, los llamó Ione Belarra.

Financiación autonómica y silencios incómodos

A partir de las diez y media, María Jesús Montero explicará a los consejeros de Hacienda autonómicos los beneficios del modelo de financiación pactado con Oriol Junqueras, con el visto bueno de Salvador Illa. Se espera que solo el consejero catalán apoye un sistema que reconoce el principio de ordinalidad exclusivamente para Cataluña.

Dos días después de que La Vanguardia informara de los encuentros entre Sánchez y Junqueras en La Moncloa, y tras la confirmación del propio líder de Esquerra, el Gobierno no ha tenido más remedio que reconocer esas reuniones.

El del jueves pasado no fue el primero. De los dos anteriores no informó el Palacio de la Moncloa, ni corrigió las informaciones publicadas ni respondió a las preguntas de los periodistas. Cuando quiere, corrige; cuando no le interesa, calla. Y ayer ese silencio fue deliberado por parte de la portavoz Elma Saiz.