Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "El Sabadell gana la guerra contra el BBVA"

La jornada informativa de hoy gira en torno al fracaso de la OPA del BBVA sobre el Sabadell, la nueva declaración de Koldo García ante el juez del Supremo y la manifestación en Asturias para exigir el fin del peaje en la autopista del Huerna.

Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

El Sabadell gana la batalla: fracaso total de la OPA del BBVA

Lo primero es el fracaso de la OPA. O lo que es lo mismo: el triunfo del Sabadell y de su estrategia de oponerse frontalmente a los intentos del BBVA de hacerse con su control, que se ha demostrado un éxito absoluto. La entidad catalana seguirá siendo independiente para felicidad de la inmensa mayoría de sus accionistas. Solo los propietarios del 25% del capital han aceptado la oferta, muy lejos del 30% mínimo exigido y aún más del 50% que aspiraba a alcanzar el banco presidido por Carlos Torres.

Los directivos del Sabadell reconocían anoche estar en shock. También analistas y mercados, porque nadie preveía que en esta campaña de persuasión de año y medio la entidad presidida por Josep Oliu ganara con tanta claridad.

La victoria del Sabadell es la derrota del BBVA. El propio Carlos Torres ya adelantó en este programa que no dimitiría si fracasaba la operación. Y así será. El BBVA pondrá en marcha ahora un plan de recompra de acciones y una nueva estrategia de reparto de dividendos para sus accionistas, de quienes depende en última instancia la cúpula directiva.

Koldo García vuelve a librarse de la cárcel

Precavido como iba Koldo al Supremo, tuvo que llevar de vuelta el mochilón a casa. Al igual que con Ábalos el miércoles, el juez Leopoldo Puente ha compartido el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y no ha ordenado su ingreso en prisión. El magistrado reconoce que existe riesgo de fuga, pero destaca que el exasesor siempre ha cumplido las medidas cautelares impuestas.

El fiscal anticorrupción reprochó a Koldo su locuacidad ante los medios y su silencio en sede judicial, donde —recordó— tenía la oportunidad de defenderse y explicar el origen del dinero en efectivo y los gastos que controlaba junto a su mujer para Ábalos. Donde sí ha hablado ha sido en La Razón, mostrando su indignación por la situación de Santos Cerdán, en prisión desde hace casi cuatro meses, y por la libertad del empresario Víctor de Aldama.

El juez Puente describe las conversaciones de Koldo como "muy expresivas y elocuentes", y advierte de que los indicios contra él “son cada vez más contundentes”.

Asturias se moviliza contra el peaje del Huerna

A las cinco y media de la tarde partirá desde la Estación del Norte de Oviedo hasta La Escandalera una manifestación que se prevé histórica en Asturias. Sindicatos, partidos y el propio gobierno autonómico se unen para exigir el fin del peaje en la autopista del Huerna (AP-66).

El ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmó ayer en este programa que los políticos asturianos —el presidente es el socialista Adrián Barbón— y los propios ciudadanos quizá estén dando demasiada importancia a algo que, según él, "no la tiene2. Reiteró que no se puede eliminar el peaje ni bonificarlo al 100%, y que el Gobierno mantendrá su posición "pase lo que pase". Desde el Principado, el Ejecutivo regional insiste en que no se rendirán y que están dispuestos a "dar la batalla" hasta conseguir la eliminación del peaje.