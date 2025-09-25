Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "El Rey pide al gobierno de Israel que detenga la masacre en Gaza"

El posible juicio a Begoña Gómez, el debate sobre el discurso del rey Felipe en la ONU y los avances científicos en el estudio de la longevidad marcan la actualidad de este jueves.

Así lo resume Carlos Alsina en su repaso informativo:

Begoña Gómez, ante un posible juicio con jurado popular

Lo primero es el nuevo hito judicial que se rompe. La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, podría sentarse en cuestión de semanas en el banquillo para ser juzgada por un jurado popular formado por nueve personas. El delito de malversación es uno de los que, según la ley, puede juzgarse de esta manera.

Los otros delitos por los que el juez Peinado investiga a Gómez —tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida de marca— se instruyen en una causa aparte. Este sábado el magistrado comunicará la decisión tanto a Gómez como a su asesora, Cristina Álvarez, y al actual delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín.

El presidente Sánchez ha reiterado que su esposa —y también su hermano— son inocentes y que "el tiempo pondrá las cosas en su sitio". Más explícitas se mostraron las ministras Isabel Rodríguez y Pilar Alegría al ser preguntadas por el caso. Ahora la última palabra la tiene la Audiencia de Madrid, que debe resolver ocho recursos y empezará a deliberar la próxima semana.

El discurso del rey Felipe en la ONU

Pedro Sánchez ha asegurado que suscribe plenamente las palabras del rey Felipe en la Asamblea General de Naciones Unidas y que el discurso fue consensuado. Sin embargo, el periodista Carlos Cué, cronista de Moncloa en El País, sostiene que la decisión de no incluir la palabra “genocidio” fue de la Casa del Rey.

Felipe VI no utilizó esa palabra, pero denunció con firmeza lo que ocurre en Gaza, hablando de masacre, devastación y hambruna. En apenas 27 segundos pidió a la comunidad internacional no mirar hacia otro lado ante lo que calificó de actos aberrantes. El monarca también reivindicó las raíces sefardíes de España para expresar el dolor que produce la actuación de Israel y la dificultad para comprenderla.

Los secretos de la longevidad de María Branyas

Investigadores del Instituto Josep Carreras han identificado en las células de María Branyas, la mujer más longeva de España, qué genes estarían implicados en una vida larga y saludable. Los científicos creen que en el futuro será posible diseñar fármacos que repliquen este “efecto supercentenario”.

Las células de Branyas mostraban evidencias propias de su avanzada edad —alcanzó los 117 años— pero también particularidades que podrían explicar por qué vivió tanto y con tan buena salud. Presentaba un colesterol bueno muy elevado, niveles bajos de colesterol malo, un sistema inmune sorprendentemente potente para su edad y un microbioma asociado a una edad juvenil. Según los investigadores, aunque su DNI marcaba 117 años, sus células correspondían a una persona de 94.