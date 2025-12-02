Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Relevo al frente de la UCO"

El ascenso de Rafael Yuste coronel jefe de la UCO que aprobará el Consejo de Ministros este tarde, las investigaciones sobre el posible origen de la peste porcina que amenaza Cataluña y el vídeo sorpresa del emérito. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

Ascenso del jefe de la UCO

Lo primero es el ascenso a general de brigada del hasta ahora coronel Rafael Yuste. Una promoción que no suele ocupar titulares, pero que en este caso lo hace porque implica su salida de la jefatura de la UCO, responsabilidad que asumía desde 2023 y desde la que dirigía investigaciones que afectan directamente al Gobierno: el caso Koldo/Ábalos/Cerdán, el caso del fiscal general, el caso Begoña, el caso Leire, el “hermanísimo” o el de las mascarillas en Almería.

Como es el Consejo de Ministros quien aprueba este ascenso, y dado que el Gobierno ha criticado en repetidas ocasiones el trabajo de la unidad bajo su mando, no pocos interpretan el movimiento como una purga. Aunque Yuste obtuvo el curso que le permite ascender como primero de su promoción y, pese a que llega antes de lo previsto, el Ejecutivo recalca que entra dentro de lo esperable.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido reiteradamente la independencia de la UCO pese a las críticas que lanzaban tanto el Gobierno como el PSOE. También cuando la Abogacía del Estado —dependiente del Ejecutivo— cuestionó las investigaciones de la unidad en varios de los procesos mencionados.

Hoy, cuando Pilar Alegría informe oficialmente del ascenso, tendrá ocasión de corregir la fake new que ella misma contribuyó a difundir en mayo, cuando acusó al ex capitán de la UCO Bonilla de querer poner una bomba lapa al coche del presidente Sánchez. Aunque los medios rectificaron tras demostrarse que el WhatsApp estaba manipulado, la portavoz —y Moncloa— se negaron a hacerlo alegando que “caben interpretaciones”.

Un bocadillo de embutido, el posible origen de la peste

Insisten los expertos en que el brote detectado podría deberse a un bocadillo con embutido extranjero contaminado y que no existe posibilidad de contagio a humanos. Aun así, el impacto ya se deja notar en algunos mercados. En Merco Lleida, el kilo de cerdo vivo se vendió ayer hasta un 20% más barato que la semana pasada.

Anoche, el ministro Luis Planas se reunió con los productores porcinos y trasladó un mensaje de calma tras confirmarse que China limita su veto a la importación de carne de cerdo exclusivamente a la provincia de Barcelona. Para España, que exporta a China más del 40% de la carne de cerdo que vende fuera de la UE —más de medio millón de toneladas—, la noticia es crucial.

Vídeo inesperado del rey

Y lo del rey emérito. Mañana publica en España su libro de memorias y ha decidido promocionarlo con un vídeo llamativo: un minuto y medio ante un croma con una bandera ondeante, apelando a jóvenes y adultos para que conozcan o recuerden la Transición. Pide apoyo a la monarquía y al rey Felipe. Tras difundirse, la Casa del Rey ha aclarado que no tenía constancia del vídeo —ni se mencionó durante la visita de Juan Carlos a Zarzuela hace diez días— y subraya que, además de inesperado, es innecesario.