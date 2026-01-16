Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "La UE recula y encomienda la defensa de Groenlandia únicamente a la OTAN"

La entrega de la medalla del Nobel de la Paz a Donald Trump a María Corina Machado, la bajada de tono de Ursula von der Leyen en la defensa de Groenlandia a la publicación del primer CIS de 2026. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

Trump, la medalla del Nobel y María Corina Machado

Lo primero es que por fin Trump ya tiene su Nobel de la Paz. Al menos, la medalla. Se la dio anoche la opositora venezolana María Corina Machado. Llegó a la cita cumpliendo y compartiendo con él una de las medallas que le entregó el comité noruego junto a una placa en la que reconoce la defensa que el presidente hace de la libertad y los valores democráticos.

“Es una persona maravillosa”, ha dicho Trump en su red social cinco horas después de la cita, que duró unas dos horas y que no se celebró en el despacho oval, como suele hacerse con los jefes de Estado y de Gobierno, sino en un salón donde almorzaron. Sí se sacaron una foto en el despacho oval, en la que Trump aparece muy sonriente agarrando, con sus dos manos, el cuadro en el que está la medalla.

La portavoz Karoline Leavitt explicaba que el presidente quería conocerla personalmente porque es una voz destacada y valiente para parte del pueblo venezolano, pero que su jefe sigue pensando que no tiene apoyos suficientes para liderar la transición.

Con este panorama no es de extrañar que Trump le haya dado un perfil muy bajo a su encuentro con María Corina Machado. Entraba a la Casa Blanca por una puerta lateral, sin que el presidente saliera a recibirla y sin prensa para captar el saludo.

Sobre la posibilidad de que se celebren elecciones en Venezuela, lo que ha dicho la Casa Blanca es que tiene la esperanza de que pueda ocurrir “algún día”. Se ve que esta no es una de las exigencias de Trump a Delcy Rodríguez. Antes de la cita, el presidente había definido a Delcy como una persona estupenda. La presidenta encargada de Venezuela ha dicho esta madrugada que ella, si tuviera que ir a Washington, lo haría de pie y no arrastrada. Mensaje interno.

Groenlandia, Europa y el papel de la OTAN

Veinticuatro horas después de enarbolar el Tratado Europeo para dejar ver que la Unión Europea protegerá a los groenlandeses en caso de que EEUU decida invadirles, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, rectifica y afirma que habrá ayuda europea, pero únicamente política, económica y financiera. Para cuestiones de defensa y seguridad, dice, depende de la OTAN.

Preguntada la ministra de Defensa, Margarita Robles, crítica con la poca contundencia de Bruselas, ha dejado abierta la posibilidad de que España, como miembro de la OTAN, envíe tropas a Groenlandia, siempre y cuando sea en misión de reconocimiento, como según ella ya han hecho otros países.

Al envío testimonial de militares anunciado por Alemania, Suecia o Noruega se ha sumado de manera más contundente Francia, que cuenta ya con quince militares en la isla. Macron ha anunciado que incrementará su presencia en el Ártico enviando medios terrestres, aéreos y marítimos. Con la inestabilidad política que vive en su país, el presidente francés se crece en la agenda internacional y afirma que Francia siempre está dispuesta a respaldar a un estado soberano.

Preguntado el gobierno de EEUU si esto cambia en algo las aspiraciones de Trump, la respuesta ha sido que no. Que su prioridad de hacerse con Groenlandia sigue intacta. Y mientras tanto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, alineado con Trump, afirma que se trata de debates entre estados miembros y no de amenazas.

El CIS y las prioridades del debate nacional

Tenemos CIS, con la duda no de si Tezanos pondrá por delante al PSOE —que se da por hecho— sino de cuál será el debate nacional por el que pregunta a los españoles. Visto su tino a la hora de elegir las preguntas, igual opta por Xabi Alonso y Arbeloa. O por si España debería tener un fondo soberano para seguir dando ayudas.

Así ha justificado Pedro Sánchez su anuncio, sin explicar en qué lo sustentará. Normalmente, los países que cuentan con fondos soberanos los utilizan para gestionar ingresos procedentes del petróleo, el gas o las divisas. Tampoco parece que vaya a preguntar por el principio de ordinalidad ni por la corrupción política.