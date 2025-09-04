Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Quince fallecidos y cinco heridos graves al descarrilar el funicular de Gloria de Lisboa"

El panorama político e internacional arranca con la recepción del fiscal general por Pedro Sánchez en Moncloa, la tragedia ferroviaria en Lisboa y la sorprendente conversación entre Xi Jinping y Vladimir Putin sobre la inmortalidad.

Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

Pedro Sánchez recibe al Fiscal General

Lo primero es el fiscal general del Estado. Hoy es recibido Álvaro García Ortiz en el Palacio de la Moncloa por Pedro Sánchez. No para evidenciar de nuevo el apoyo claro del presidente, que le considera como uno de los suyos —que también—, sino porque antes del acto de Apertura del Año Judicial de mañana el protocolo dicta que debe hacerse entrega de la memoria de la fiscalía. Ayer se la entregó al rey y hoy hace lo propio con el presidente del Gobierno.

El apoyo del Gobierno al fiscal que considera suyo está fuera de duda. Y por si acaso, ayer volvió a repetirlo el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Preguntado por la crítica que viene realizando en los últimos días el presidente del Gobierno al trabajo de algunos jueces, a los que acusa de prevaricar sin atreverse a dar sus nombres —ayer de nuevo lo hizo en la entrevista en The Guardian—, dijo Bolaños que sí: que efectivamente hay actuaciones de jueces que dañan a la justicia.

El presidente considera que son tres los jueces que hacen política: los que instruyen los casos del fiscal general, la jueza Biedma que lleva el caso de Sánchez Pérez-Castejón el músico, y Peinado, que investiga a Begoña Gómez. Por cierto, el juez Peinado, además de citarla para declarar el próximo miércoles, ha pedido a Moncloa que entregue a la UCO todos los mails enviados o recibidos por la esposa del presidente desde 2018 en su cuenta oficial. Otra resolución que a buen seguro recurrirá su abogado y veremos si la autoriza o no la Audiencia Provincial.

Tragedia en Lisboa: 15 fallecidos en un funicular

Es el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas. Anoche se reunía con el presidente de la República, Rebelo de Sousa. Hoy lo hará con el primer ministro Montenegro. Mientras tanto, se realizan todavía en el Instituto de Medicina Legal de Lisboa las autopsias a los quince fallecidos en el descarrilamiento del que es posiblemente el funicular más turístico de la capital portuguesa. Con capacidad para 43 personas, desde 1885 ayuda a superar el desnivel del 17% en poco más de doscientos metros entre la Plaza de los Restauradores y el Barrio Alto.

El objetivo es identificar a todos los fallecidos lo antes posible aunque, a causa de la virulencia del choque, será necesario recurrir a pruebas de ADN o dentales en algunos casos. Se sabe que hay dos españoles entre los heridos, aunque aún se desconoce su estado.

Putin y Xi Jinping hablan de inmortalidad

Causa estupor que dos autócratas como el chino Xi y el ruso Putin hablen de la posibilidad de llegar a los 150 años o incluso ser inmortales a base de trasplantes de órganos. La ciencia es lo de menos. Un micrófono abierto ha desvelado que, mientras mostraban al mundo el potencial armamentístico chino en la plaza de Tiananmen, ellos dos se entretenían hablando sobre este asunto.

Empezó Putin, que tiene 72 años, diciendo que antes rara vez se llegaba a los 70, pero que ahora a esa edad se sigue siendo un niño. Explicó que gracias a la biotecnología los órganos pueden trasplantarse constantemente y las personas pueden sentirse cada vez más jóvenes, incluso ser inmortales.