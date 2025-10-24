Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Puigdemont convoca a su tropa el lunes para meter miedito al gobierno de coalición"

La jornada informativa de hoy gira en torno a la negativa del ex gerente del PSOE de dar explicaciones en el Senado, la reunión de Puigdemont con los suyos y Sánchez evitando el conflicto con Trump por el gasto en defensa.

Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

Balada triste de los dos gerentes

El responsable de las cuentas del PSOE en tiempos de Ábalos aduce que respeta mucho al Supremo para no abrir el pico, ayer, en el Senado. Su sucesora pone la mano en el fuego por la financiación del partido y dice no saber si Sánchez cobró algún gasto en efectivo. Puigdemont mueve el badajo y convoca a su tropa en Perpignan el lunes para meter miedito al gobierno de coalición.

Sánchez evita la confrontación con Trump

Sánchez evita la confrontación con Trump y revindica a su gobierno como fiable y cumplidor. De paso, ataca en Bruselas al PP y a su predecesor, Rajoy, en un nuevo ejemplo, ¿verdad?, de lealtad institucional. El gobierno predica la autonomía defensiva contra la dependencia de los Estados Unidos mientras confirma compra de armas a los Estados Unidos para enviárselas a Zelenski.

Premios Princesa de Asturias

Y en el teatro Campoamor de Oviedo, esta tarde, el día más cultureta de la Princesa de Asturias. Leonor entrega los premios de la Fundación a Eduardo Mendoza, Mario Draghi, Serena Williams y Graciela Iturbide, entre otros.