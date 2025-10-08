Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Podemos, reducido a su mínima expresión en el Congreso, vive su día grande"

La jornada arranca marcada por la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el incierto futuro del decreto sobre el embargo de armas a Israel y la tragedia en el edificio derrumbado en la calle Hileras de Madrid.

Así explica Carlos Alsina las principales noticias del día:

Sesión de control y los pagos en efectivo del PSOE

Lo primero hoy va a ser la sesión de control al Gobierno. En apenas dos horas, Pedro Sánchez tendrá la oportunidad de explicar el pago en efectivo que hacía su partido y que desde ayer sus portavoces defienden como algo normal. Entre ellos, Patxi López, que, siendo portavoz en el Congreso, demostró ayer desconocer cómo funciona la propia Cámara Baja. Minutos después, el grupo socialista tuvo que rectificarle, recordando que los gastos parlamentarios se abonan por transferencia. Menos, al parecer, en el grupo socialista, que sigue utilizando el metálico. En el Senado ocurre lo mismo con las dietas por desplazamiento, que luego deben justificarse ante Hacienda.

Las explicaciones del PSOE sobre los sobres son, como mínimo, confusas y se van adaptando a lo que se va sabiendo. Lo último: que después de Ábalos, Santos Cerdán anuló temporalmente los pagos en efectivo y luego los recuperó, cobrando él mismo 7.500 euros en 21 meses. Si contamos desde 2017, esos pagos ascienden a casi 100.000 euros. El propio partido lo admite, aunque no reconoce que se incumpliera la ley antiblanqueo al realizar pagos en metálico superiores a lo permitido.

Hoy podría empezar el presidente a explicar cómo fiscaliza el PSOE los gastos de representación de sus dirigentes, ahora que sabemos que Koldo también pagaba en efectivo gastos personales de Ábalos.

El decreto del embargo de armas y la posición de Junts

No se votó ayer la convalidación del decreto sobre el embargo de armas a Israel porque el PSOE cayó en la cuenta de que era 7 de octubre, aniversario de los atentados de Hamás, y también porque lo pidió Puigdemont. Ahora el líder de Junts deja en el aire su apoyo al texto, alegando que podría ser un error en plena negociación del plan de paz impulsado por Donald Trump. Lo planteaba ayer su diputada Marta Madrenas.

Veremos si Junts termina votando hoy esos "gestos simbólicos", porque de ello depende también el sentido del voto de Podemos. Hasta ahora se asumía que una abstención de Podemos bastaría para la convalidación del decreto. Pero si Junts se abstiene también, las cuentas cambian: el decreto caería. Una abstención de Puigdemont obligaría a Ione Belarra y su grupo a votar a favor, tras su intervención de ayer en el Congreso.

Cuatro víctimas mortales en el derrumbe de un edificio en Madrid

Laura, Dambéle, Alfa y Jorge son las cuatro personas que murieron bajo los escombros del edificio de la calle Hileras en Madrid. Tres de ellas eran obreros y la cuarta, una de las responsables de la obra. Aún se desconoce por qué, al mediodía de ayer, se derrumbó el forjado de la sexta planta, arrastrando consigo las inferiores.

Anoche, los vecinos de los edificios colindantes pudieron regresar a sus viviendas tras la inspección de los técnicos municipales. Otra cosa es que hayan podido dormir.