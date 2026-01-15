Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Montero choca con todos los gobiernos autonómicos menos uno"

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, no ha logrado convencer a un solo gobierno autonómico, salvo el catalán, de que la propuesta de financiación pactada por Pedro Sánchez con Oriol Junqueras beneficia al conjunto de las comunidades. Mientras, crece la presión de EEUU sobre Irán. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

El rechazo autonómico al modelo de financiación

Lo primero es la incapacidad de la vicepresidenta Montero de convencer a un solo gobierno autonómico que no sea el catalán de que la propuesta de financiación pactada por Sánchez con Junqueras beneficia a todos. Insiste en que como se van a repartir 21.000 millones de euros más entre las autonomías todas ellas recibirán más de lo que reciben ahora. Y que se reduciría la brecha existente si se tiene en cuenta el número de habitantes. Nada dice, por cierto, del resto de criterios que se han venido analizando estos años como la despoblación, por ejemplo.

De ahí el trágala que plantea. Con el nuevo montante sobre la mesa son los gobiernos autonómicos los que deben decidir si adoptan este nuevo sistema de financiación en caso de ser aprobado por el Parlamento o se mantienen en el ahora vigente, que todos rechazan y que, como el que ahora se conoce, se pactó primero de forma unilateral con Cataluña. Si lo tenían previsto podría haber aprovechado y explicar cómo se haría. Si únicamente en la parte de lo que recibe o también de lo que aporta cada una, por ejemplo. Si con un sólo sistema común ya hay lío, imagínese con dos.

Entiende Montero que no hay razones para que nadie se oponga. Y acusa a los gobiernos autonómicos de llegar todos con el argumentario debajo del brazo. Como si todas fueran del PP. Y que llegan a utilizar términos similares cuando en Galicia y en Andalucía se utilizan expresiones diferentes. Este es, por ejemplo, el consejero murciano Luis Alberto Marín, que se quejaba de la falta de datos.

Esto lo piensan las comunidades en las que gobierna el Partido Popular. Y también las del PSOE. El gobierno de Asturias de Barbón dice que no comparte algunos criterios pero que éste es un punto de partida para negociar. El de Castilla-La Mancha de García Page se aviene a estudiarlo siempre y cuando se retire para no hacerlo con el chantaje de aceptar o no un sistema con privilegios. Si no es así, plantea acudir al Constitucional.

Irán: aumento de víctimas y riesgo de intervención

Pendientes de lo que ocurre en Irán. El número de fallecidos en los últimos días no deja de crecer a medida que se van verificando por parte de las oenegés. 3.400 van ya. Aunque Donald Trump ha dicho esta madrugada que ha sido informado de que por ahora las muertes y las ejecuciones por parte del régimen se han detenido.

La realidad es que las señales de que una acción militar por parte de EEUU puede ser inminente se mantienen desde la tarde de ayer. Primero, la confirmación por parte de Turquía de que fuerzas kurdas ya combaten en Irán contra la Guardia Revolucionaria. Después, la orden de evacuación inmediata que están dando países occidentales como Italia, Polonia o España. Alemania ha pedido no entrar en el espacio aéreo iraní. Y Reino Unido ha cerrado su embajada. Además, Israel ha vuelto a elevar el nivel de alerta por si Irán responde a un posible ataque estadounidense. Que por ahora no se ha producido. Por ahora.

Otro de los frentes que tiene abiertos Trump es el de Groenlandia. Y Venezuela, claro. Ayer Trump mantuvo una "larga conversación" con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, un día antes de recibir a la líder opositora María Corina Machado en la Casa Blanca, con la que va a almorzar hoy a las doce y media. Después de que Trump publicara una imagen editada de Wikipedia en la que se autoproclamaba presidente interino de Venezuela y de “apropiarse” del petróleo venezolano, ahora Delcy dice que es una "persona fantástica".

El caso Gallardo

Con un comunicado en redes sociales Miguel Ángel Gallardo ha informado de su decisión de no recoger el acta de diputado en la Asamblea de Extremadura. Renuncia, por tanto, a ser aforado cuando ahora sí tenía todo el derecho al haber sido elegido como tal en las pasadas elecciones del 21 de diciembre.

Cuando compareció ante la prensa tras el batacazo de su partido negó que fuera a renunciar porque se había comprometido con los extremeños a trabajar con ellos también desde la oposición. Niega que sea un arrebato, aunque hasta el pasado viernes seguía pensando recoger el acta. Ese día entregó sus credenciales para hacerlo.

Pero en estos últimos días ha cambiado de opinión pensando, dice, en su familia y para preservar su dignidad y serenidad. Él mismo reconoce que no deja la política porque confía en volver cuando pase el juicio por la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón, que de esta forma se mantiene en la Audiencia Provincial de Badajoz para finales de mayo. También, claro, para el hermano del presidente del gobierno.