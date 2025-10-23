Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Miriam Nogueras hace soñar a la derecha con una caída del Gobierno"

La jornada informativa de hoy gira en torno a las advertencias de Junts al Gobierno sobre su futuro pacto con el PSOE, las nuevas tensiones en el Ejecutivo a propósito de la ministra de Vivienda e Isabel Rodríguez, y la comparecencia clave en la comisión Koldo que vuelve a poner al PSOE en el centro del debate político. También, la presión de Donald Trump sobre España en la OTAN.

Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

Junts amenaza con romper el equilibrio con el PSOE

El Gobierno dice no sentirse amenazado por las palabras de la delegada de Puigdemont, que mantiene que “o cambia el PSOE o cambia Junts”. Desde Moncloa aseguran que estas declaraciones no reflejan el verdadero estado de las negociaciones. "Nada nuevo bajo el sol", dicen. En el PP, sin embargo, algunos dirigentes confían en que esta vez la advertencia vaya en serio. Aunque no ven factible una moción de censura, insisten en que "si quieren algo, que llamen".

El Ejecutivo intenta cerrar heridas internas. Ningún ministro socialista apoyó ayer a la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez en el Congreso, mientras que desde Sumar continúan las críticas. Ningún ministro de Sumar defendió sus medidas, aunque también evitaron pedir su dimisión, como hizo el martes la portavoz Verónica Martínez Barbero.

El debate se amplía con el malestar de los autónomos, tras las críticas del líder de CCOO, Unai Sordo, al aumento “insuficiente” de las cotizaciones para quienes más ingresan. La ministra Elma Sáiz comparecerá hoy en 'Más de uno' para explicar los nuevos ajustes que afectan al sistema de cotizaciones de 2026.

Comparecencia de los exgerentes del PSOE

A las once de la mañana está citado en el Senado el exgerente socialista Moreno Pavón, pieza clave en la comisión Koldo. En su anterior intervención sostuvo que los pagos en la empresa del Uranio —donde trabajó Leire Díez— se realizaban siempre tras justificar los gastos, pero esa versión no coincide con los informes de la UCO ni con las conversaciones entre Koldo García y su esposa Patricia Úriz.

Hoy, Pavón tiene la oportunidad de aclarar las contradicciones: si se pagaba en sobres, por transferencia o con dinero de la cuenta del partido. También deberá explicar por qué algunos justificantes no fueron entregados al Supremo y quién manejaba esos fondos. Por la tarde comparecerá la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, que deberá precisar si el partido continuó pagando en efectivo hasta 2024.

El caso sigue su curso judicial: la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Koldo se presentó en septiembre de 2023, su detención llegó en febrero de 2024, cuando el PSOE aún trataba de desvincularlo de José Luis Ábalos. Todo apunta a que la próxima semana el juez Leopoldo Puente tomará declaración bajo juramento a los principales implicados, entre ellos Moreno Pavón y Celia Rodríguez, la empleada que se quejaba de tener "demasiado efectivo en el cajón".

Trump vuelve a presionar a España en la OTAN

Donald Trump se ha reunido con el responsable de la OTAN, Mark Rutte, y ha vuelto a cargar contra España, acusando al país de "no jugar en equipo". Pidió a la organización que "castigue a los incumplidores". El secretario general Mark Rutte replicó que pronto quedará demostrado que España no puede sostener su compromiso invirtiendo solo el 2,1% del PIB en defensa. Hoy se celebra una reunión de líderes europeos centrada en la guerra de Ucrania y en cómo responder a una eventual tregua.