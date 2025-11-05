Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "El ministro Torres esquiva la bala de la UCO"

La declaración judicial de González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, la publicació del informe completo de la UCO sobre el presidente Ángel Víctor Torres y los resultados electorales en Estados Unidos marcan la actualidad de este jueves. Carlos Alsina analiza tres historias que, aunque distintas, comparten una misma tensión entre el poder, la justicia y la política.

Carlos Alsina analiza las tres claves del día:

La declaración de González Amador en el Supremo

Lo primero y lo novedoso es que, por primera vez, hemos escuchado la voz de alguien que hace dos años era un perfecto desconocido, pero que desde hace año y medio ha sido protagonista —a su pesar— de primeras páginas, ruedas de prensa y mítines. Alberto González Amador declaró ayer en el Tribunal Supremo durante hora y media, como testigo y, como se recuerda en ciertas ocasiones, con obligación de decir la verdad.

En una declaración vehemente explicó que, desde que la Agencia Tributaria le abrió un expediente, buscó una solución rápida y discreta por ser el novio de Díaz Ayuso. Pero tras la publicación en El Plural del correo de su abogado proponiendo a la Fiscalía un acuerdo de conformidad y la posterior nota de prensa del Ministerio Público, se sintió directamente condenado. Señaló de forma expresa al fiscal general García Ortiz, al que acusa de haber asumido la responsabilidad de aquella nota: “no puedo comprar un coche o una casa sin que me señalen como defraudador”, dijo.

El presidente del tribunal no le recomendó ni una cosa ni la otra. González Amador sostuvo que a él le han destrozado la vida, mientras que “Ayuso, Sánchez y el fiscal general seguirán en sus cargos”.

Llamativa fue también la declaración de Miguel Ángel Rodríguez. El jefe de gabinete de Ayuso explicó que una de sus funciones, según él, es controlar todo lo que afecte a su jefa y que, por eso, se reunió con la defensa de Amador antes incluso de que se publicara la primera noticia sobre él.

El informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres

Ya se conoce el informe completo de la UCO sobre el ministro Ángel Víctor Torres. Al menos el informe del que se venía rumoreando desde hace semanas que iba a obligar al ministro a dimitir. Veremos si surgen más revelaciones conforme los investigadores analicen los numerosos dispositivos móviles incautados a la trama, pero, por este documento, no parece que su puesto corra peligro.

Lo que sí se ha confirmado es la cercanía de trato entre Torres y Koldo. Un presidente autonómico y el asesor de un ministerio. “Hay asesores que controlan más que un secretario de Estado”, le respondió Torres hace once meses a Alsina cuando le preguntó por esa relación. Y este, desde luego, era el caso.

No aparecen pagos de la trama a Torres por compras de mascarillas o test a Soluciones de Gestión, ni compensaciones de otro tipo. El ministro anunció ayer que demandará al empresario Aldama, quien insinuó haberle organizado encuentros personales. De la supuesta cena con Aldama —o del momento previo a esa cena—, Torres dice no acordarse en absoluto. Llama la atención que siempre haya negado haber tenido trato alguno con él.

Trump y su primer revés electoral

Donald Trump no supera su primer examen electoral. El presidente de Estados Unidos se había implicado al máximo en estas elecciones, que incluían la elección de varios alcaldes, dos gobernadores e incluso la aprobación de una ley estatal.

La batalla más destacada ha sido la de Nueva York, la más comentada también en España. Los demócratas se han aferrado estos meses al tirón del joven musulmán Zohran Mamdani, que no ha escondido su objetivo de enfrentarse directamente al presidente Trump. A él dirigió sus primeras palabras como alcalde electo, en un mensaje de desafío que simboliza el nuevo pulso entre la Casa Blanca y la izquierda demócrata.