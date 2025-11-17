Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "María Jesús Montero reúne a los gobiernos autonómicos para que le apoyen la senda de estabilidad"

La reunión clave entre Hacienda y las comunidades autónomas, el análisis del PP sobre los casos de corrupción y la segunda vuelta electoral en Chile marcan hoy la actualidad política.

Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

Reunión del Ministerio de Hacienda con las comunidades autónomas

Lo primero es la reunión este mediodía entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas, donde el Gobierno comunicará únicamente cuánto se podrán endeudar en la elaboración de los presupuestos. También en esto llega con retraso María Jesús Montero: cinco meses. El dato debía haberse enviado antes del 30 de junio para permitir que los gobiernos autonómicos elaborasen sus cuentas.

Las comunidades del PP consideran este Consejo de Política Fiscal y Financiera un paripé. En aquellas sin mayoría parlamentaria, no han podido aprobar sus presupuestos por falta de apoyos; y en las que sí tienen mayoría absoluta, como Castilla-La Mancha o Andalucía, los gobiernos ya han presentado sus cuentas sin esperar a Hacienda. Su consejera, Carolina España, también califica la cita de paripé.

La ministra ha aclarado que hoy no se tratará la otra gran preocupación autonómica: la reforma del modelo de financiación. Todas las comunidades están de acuerdo en modificarlo, pero el Gobierno no abre la negociación. Y todas, salvo Cataluña, rechazan un trato singular. También las socialistas, como Barbón o Page, que exigen que no haya privilegios.

Declara Leire Díez

Mientras, el PP centra su balance en los casos de corrupción investigados por los tribunales. Hoy están citados a declarar la fontanera Leire Díez y su socio, el empresario Dolset, imputados por tráfico de influencias y cohecho tras ofrecer acuerdos a empresarios como Hamlym y a fiscales como Stampa o Grinda, a cambio de información contra la UCO o Anticorrupción, asegurando actuar en nombre del Gobierno y el PSOE.

El partido sigue sin querellarse contra ellos. “Que cada uno se presente como quiera”, dice Patxi López. Esta causa no guarda relación con el USB que Díez entregó a Santos Cerdán.

Segunda vuelta en Chile

Habrá segunda vuelta en Chile para elegir a quien suceda al presidente Gabriel Boric. Su ex ministra Jeannete Jara, candidata de la izquierda unificada, ha obtenido el 26,8% de los votos y promete dejar el Partido Comunista si vence. Llamó a “cuidar la joven democracia chilena”.

Su rival será José Antonio Kast, con el 23,9%, que previsiblemente sumará a los votantes del ultraderechista Johannes Kaiser (13,9%). Ambos son admiradores de las políticas de Pinochet. El 15% del electorado de la derecha tradicional marcará una campaña que concluirá antes de la segunda vuelta, el 14 de diciembre.