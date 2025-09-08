Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Leire, la fontanera reportera, está citada esta mañana en el Senado"

El arranque de curso, la comparecencia de Leire Díez en el Senado y la incertidumbre política en Francia marcan hoy la actualidad.

Comienza el curso escolar en ocho comunidades

Lo primero es la pena que sienten hoy los padres por tener que llevar a sus hijos al colegio después de dos meses y medio juntos. Comienza el curso en Aragón, Cantabria, ambas Castillas, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Comunidad Valenciana. También en las zonas afectadas por la riada, donde en algunos centros se hará en barracones mientras concluyen las obras. Únicamente los centros de Algemesí, Alfafar y Massanassa han retrasado unos días el inicio de curso: sus alumnos comenzarán el jueves.

La intención de la mayoría de comunidades es limitar el uso de pantallas para dar más protagonismo a los libros de texto. Cada una aplica su propio modelo. La Región de Murcia, pionera el pasado curso en lengua y matemáticas, amplía ahora la restricción al resto de asignaturas, limitando su uso a una hora al día en Primaria y dos en los demás niveles. Siempre como recomendación: la última palabra la tienen los colegios.

Los primeros análisis del gobierno de López Miras señalan que el ciberacoso cayó un 73% y las agresiones e insultos a los profesores más de un 20%.

Leire Díez comparece en el Senado

A las once de la mañana está citada en el Senado Leire Díez. El PP quiere preguntarle por los ofrecimientos que hacía para obtener información sobre el teniente coronel de la UCO Antonio Balas y otros miembros de la Guardia Civil. Imputada por cohecho y tráfico de influencias, puede acogerse a su derecho a no declarar. Aunque ya dijo en junio que ella "no es una cobarde" y que iba a seguir trabajando, entonces justificó sus reuniones como parte de una investigación para escribir un libro.

Si no declara, librará al PSOE de tener que preguntarle por el encuentro que junto a Pérez Dolset mantuvo en Ferraz con Santos Cerdán, donde entregó un pendrive con información sobre jueces, fiscales y periodistas. Aunque una cosa es que Díez opte por no responder y otra que el portavoz socialista en la comisión Koldo no pueda interrogar: está en su derecho.

Francia ante un nuevo dilema político

Y la crisis de gobierno que ya es crónica en Francia. La historia se repite. Sin mayoría parlamentaria, e incapaz de sacar adelante el Presupuesto, el primer ministro Bayrou se somete hoy a una cuestión de confianza que, en principio, tiene perdida. Macron deshoja la margarita: otro primer ministro u otras elecciones legislativas.

El presidente francés debe decidir si intenta formar un nuevo gobierno —el segundo en un año, tras el efímero de Barnier y el de Bayrou— o convoca nuevas elecciones. Serían las segundas en doce meses, con el objetivo de romper el triple empate en la Asamblea entre izquierda, centroderecha y extrema derecha. La opción más repetida es el nombramiento del secretario socialista Olivier Faure como primer ministro, para unir a su partido con los macronistas y la derecha, y así lograr la mayoría parlamentaria.