Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Junts confirma la primera derrota parlamentaria del curso para el Gobierno"

La crisis diplomática con Israel, la dimisión del primer ministro francés y la primera derrota parlamentaria del Gobierno marcan hoy la actualidad.

Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

España e Israel, una relación cada vez más tensa

Lo primero es la crisis diplomática con Israel. Una disputa que se ahonda, pero que comenzó en noviembre de 2023, cuando el primer ministro Benjamín Netanyahu decidió retirar a su embajadora en España tras las dudas expresadas por Pedro Sánchez sobre si el ejército israelí estaba actuando en Gaza conforme al derecho internacional. Eran semanas posteriores a los atentados de Hamás del 7 de octubre y, en España, el debate giraba en torno a la amnistía que ultimaba el Gobierno.

Medio año después, en mayo de 2024, Sánchez anunció el reconocimiento del Estado Palestino, una reclamación pendiente desde 2014. La reacción de Israel fue llamar a capítulo a la embajadora española en Tel Aviv y mostrarle los vídeos de los ataques del 7-O. Ayer, en vísperas de una nueva declaración judicial de su esposa y en puertas de que el fiscal general se siente en el banquillo, el presidente avanzó que el Consejo de Ministros consolidará hoy el embargo de armas y prohibirá el paso por España de aviones y barcos cargados de armamento hacia Israel. Persiste la duda de qué ocurrirá con las bases estadounidenses de Morón y Rota.

Dimisión del primer ministro francés

Mientras, Francia afronta una nueva crisis política. Esta mañana, el primer ministro François Bayrou presentará su dimisión a Emmanuel Macron después de perder la cuestión de confianza en la Asamblea Nacional. Apenas ha estado nueve meses en el cargo, convirtiéndose en el cuarto jefe de Gobierno que cae desde 2022. Macron debe decidir si nombra a un sustituto o convoca nuevas elecciones legislativas.

Bayrou advirtió en su último discurso de los riesgos de no actuar frente a la crisis económica, con un déficit del 6% del PIB y una deuda que supera el 113%, niveles superiores a los españoles. Señaló que esta situación pone en peligro el sistema de bienestar, al tiempo que comparó el peso de la deuda con la dependencia de las armas en tiempos de guerra.

Junts tumba la reducción de jornada

Por último, en España, el Gobierno ha sufrido su primera derrota parlamentaria del curso. Junts ha confirmado que apoyará las enmiendas a la totalidad contra la reducción de la jornada laboral impulsada por Yolanda Díaz. La vicepresidenta había intentado sin éxito convencer a los de Puigdemont, incluso reuniéndose con él en Waterloo en septiembre de 2023.

La formación independentista argumenta el rechazo de la patronal y exigía compensaciones para las empresas catalanas. La caída del proyecto supone un duro golpe para la ministra de Trabajo y pone de relieve la escasa implicación del PSOE en el impulso de esta medida.