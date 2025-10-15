Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "El juez y la fiscalía anticorrupción esperan a José Luis Ábalos en el Supremo"

La jornada arranca con la declaración judicial de José Luis Ábalos, la nueva estrategia presupuestaria del Gobierno y la gala del Premio Planeta que reúne esta noche a los grandes nombres de la literatura española.

Así explica Carlos Alsina las principales noticias del día:

Ábalos ante el Supremo

A las diez de la mañana está citado en el Tribunal Supremo José Luis Ábalos. También su abogado, José Aníbal Álvarez, que días después renunciaría a representarle alegando diferencias irreconciliables. El exsecretario de organización del PSOE llegó incluso a pedir ayer que se le asignara un abogado de oficio hasta encontrar otro.

La maniobra no ha gustado al juez Leopoldo Puente, que ha rechazado el cambio de representante al considerarlo una artimaña para forzar la suspensión de la comparecencia. Califica el intento de fraude de ley al haberse solicitado apenas día y medio antes de declarar, y ha ordenado al letrado acudir tanto hoy como mañana —cuando comparece Koldo García—.

Puente advierte a Ábalos que, tras escucharle, celebrará una vistilla para decidir si se modifican las medidas cautelares que pesan sobre él: retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales. La entrada en prisión es una posibilidad real si se aprecia riesgo de fuga o destrucción de pruebas, en función de lo que solicite la Fiscalía Anticorrupción y el informe de la UCO sobre los 95.000 euros de origen opaco vinculados tanto a Ábalos como a Koldo.

Once días después, por fin una periodista —Àngels Barceló— preguntó a Pedro Sánchez si también él recibía pagos en efectivo del partido. El presidente dio rodeos, pero no lo negó.

Presupuestos y nueva estrategia de Sánchez

En contra de lo dicho por María Jesús Montero, el presidente se da hasta final de año para presentar los Presupuestos. Aunque, al mismo tiempo, afirma sentirse cómodo sin nuevas cuentas. “No pasaría nada”, asegura Sánchez, que sostiene que la legitimidad de un Gobierno la da la mayoría parlamentaria... pero defiende unos presupuestos que este parlamento no ha aprobado.

Ya hay, en todo caso, nuevo eslogan gubernamental: “Vamos a sudar la camiseta”. Pero los números siguen sin cuadrar. Si Sánchez no logra mayoría simple para aprobar los Presupuestos, aún menos la tiene para reformar la Constitución, como han pactado los socios del Gobierno para blindar el derecho al aborto. La reforma se debatirá en el Congreso a partir de enero, tras el dictamen del Consejo de Estado.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha señalado a Isabel Díaz Ayuso como la razón que motiva este movimiento. Y si no es Ayuso, es Feijóo: ayer la portavoz del PSOE calificó las propuestas del PP en materia de inmigración como falaces y con tufo xenófobo. Lo paradójico, subraya Alsina, es que esas propuestas se parecen mucho a las que el PSOE pactó con Junts.

Premio Planeta: literatura y juventud

Todo listo en el Museo Nacional de Arte de Cataluña para la entrega esta noche del Premio Planeta. El presidente del Grupo Planeta y de Atresmedia, José Creuheras, ha destacado el salto cualitativo de las más de 1.300 novelas presentadas y la irrupción de una nueva generación de jóvenes narradores que aportan frescura y diversidad.

Entre las diez finalistas de este año hay historias de miedo, novela histórica, crítica social y mucha literatura fantástica. Creuheras ha subrayado además la fidelidad y el amor por la lectura de los jóvenes, protagonistas de una edición marcada por la renovación y la esperanza.