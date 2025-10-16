Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Juan del Val gana el Premio Planeta 2025"

La jornada de hoy viene marcada por la declaración de Koldo García ante el Tribunal Supremo, la polémica con el 5% de inversión en Defensa tras las palabras de Donald Trump y la entrega del Premio Planeta, que en su 74ª edición ha coronado a Juan del Val.

Así explica Carlos Alsina las principales noticias del día:

Koldo García ante el Supremo

Lo primero es la citación de Koldo García en el Supremo. No hace ni cuarenta y ocho horas que le recriminaba al juez Leopoldo Puente que está investigando hechos distintos a los que, según él, le autorizó el Congreso al conceder el suplicatorio sobre Ábalos. No parece que el magistrado se vaya a inquietar.

La primera duda a resolver hoy será si Koldo responderá a alguna pregunta del juez o de su abogado, o si hará como hizo ayer José Luis Ábalos: acogerse a su derecho a no declarar. Mientras lo hacía, el exministro intentó pronunciar un discurso sobre su indefensión hasta que el juez le cortó tajante tras varios avisos para recordarle que el Supremo no es el Congreso. Todo ello, sin llegar a aclarar nada sobre el último informe de la UCO, el dinero en efectivo encontrado en su despacho o los 95.000 euros de origen desconocido.

El juez Puente ha seguido el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y no ha decretado prisión provisional para el exsecretario de organización del PSOE, al considerar suficientes —por ahora— las medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales ante el juzgado. No obstante, advierte que conforme se acerque el juicio podrían imponerse medidas más severas si aumenta el riesgo de fuga.

La parte más comentada del auto judicial es aquella en la que el magistrado muestra su estupor porque alguien con indicios tan sólidos de delitos graves siga siendo diputado. Y propone incluso cambiar la ley para evitar que algo así vuelva a repetirse.

Margarita Robles alecciona a la prensa española

Seguimos a vueltas con el 5% del PIB destinado a Defensa. Después de que Donald Trump pellizcara con este asunto a Pedro Sánchez en Sharm el-Sheij y planteara desde la Casa Blanca posibles sanciones a España por no alcanzar ese objetivo, el debate sigue abierto. La pregunta que encendió la polémica —si Trump mantiene su idea de expulsar a España de la OTAN— la realizó el corresponsal de EFE en Washington.

Ayer se le preguntó a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por esas declaraciones y se quejó, con el máximo respeto, de que la prensa española plantee tales cuestiones al presidente de Estados Unidos. Sin embargo, Alsina subraya que la pregunta de EFE era completamente pertinente a la luz de lo que Trump venía diciendo los últimos días.

Lo que puede sorprender, añade, es que un dirigente político responda directamente a lo que se le pregunta, sin rodeos. Como cuando Robles evitó aclarar por qué en su reunión con el secretario de Defensa estadounidense no se trató el tema de las amenazas de Trump.

Juan del Val gana el Premio Planeta 2025

Juan del Val es el ganador de la 74ª edición del Premio Planeta con su novela Vera, una historia de amor ambientada en Sevilla. Relata la vida de una mujer de la alta sociedad que rompe con su marido y se enamora de un hombre mucho más joven. El jurado ha destacado que se trata de una novela contemporánea con crítica social y toques de thriller.

La obra finalista ha sido Cuando el viento hable de Ángela Banzas, que cuenta la historia de una niña criada por sus abuelos que, tras una extraña enfermedad y una serie de experimentos médicos, descubre que tiene una hermana gemela. Ambas novelas estarán disponibles en librerías en las próximas semanas.