Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Un informe de la UCO señala a Ángel Víctor Torres como interlocutor de Koldo para acelerar un pago de mascarillas"

El informe de la UCO sobre el ministro Ángel Víctor Torres, el juicio al fiscal general del Estado y el futuro político de Carlos Mazón centran la actualidad política de este miércoles.

Carlos Alsina analiza las tres claves del día, con su habitual mirada crítica sobre los protagonistas y los hechos que marcan el debate político nacional.

El informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres

Lo primero es el informe de la UCO sobre el ministro Ángel Víctor Torres. O, más bien, lo que se conoce de él, porque aún quedan por publicarse 250 páginas. De las cerca de 90 a las que han tenido acceso los medios de comunicación —entre ellos Onda Cero—, se desprende que no parece tan evidente que exista responsabilidad penal, aunque el impacto político está por verse.

Torres ha insistido en que nunca fue contactado por Ábalos ni por Koldo para contratar con la empresa Soluciones de Gestión. Sin embargo, el informe apunta a que intervino para acelerar el pago de siete millones de euros en contratos con la empresa de Aldama, con mensajes como "Estoy encima de tu pago" o el más contundente "o lo soluciona o la levanto para el aire".

La UCO recoge además una reunión en el restaurante Jai-Alai de Madrid entre Koldo, Ábalos y Torres, a la que "habría acudido" también Aldama, aunque ese dato pertenece a la parte del informe aún no conocida.

Ayuso, aludida en el juicio al fiscal general

Hoy será Isabel Díaz Ayuso la más aludida en el juicio al fiscal general del Estado. Declaran como testigos, entre otros, Miguel Ángel Rodríguez —su jefe de comunicación— y su pareja González Amador, acusado de fraude fiscal.

La primera jornada transcurrió sin grandes novedades, con la Abogacía del Estado y la Fiscalía defendiendo al unísono que García Ortiz ha sido víctima de un proceso injusto. La declaración de los primeros testigos volvió a reflejar la tensa relación entre las fiscales Pilar Rodríguez y Almudena Lastra: la primera negó conocer la filtración de correos, mientras la segunda recordó las palabras con que el fiscal general respondió a su acusación.

El futuro político de Carlos Mazón y la presión sobre Vox

Carlos Mazón presidirá hoy la reunión del gobierno valenciano en funciones. En los próximos once días hábiles, el PP deberá presentar un candidato alternativo para que el Parlament lo someta a votación antes del 20 de noviembre. Si no hay investidura en ese plazo ni en los dos meses siguientes, se convocarían elecciones en marzo.

Mientras tanto, Feijóo presiona a Vox para consolidar la estabilidad en la Comunitat Valenciana, aunque Abascal continúa aprovechando la situación política acusando al líder del PP de haber entregado "un chivo expiatorio" a Pedro Sánchez. Según el propio Abascal, Mazón le llamó antes de su dimisión para comunicarle su decisión de no convocar elecciones y mantener su aforamiento.