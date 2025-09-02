Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Illa se traga el sapo de acudir a Waterloo a adorar a Puigdemont"

El curso político arranca con un delicado equilibrio entre las maniobras del Gobierno para sacar adelante los presupuestos, el papel de Illa como interlocutor en Bruselas, las tensiones con Junts y el impacto internacional de la guerra de Ucrania, con Rusia señalada como responsable del sabotaje al sistema GPS del avión de Úrsula Von der Leyen.

Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

La visita de Illa a Bruselas

Lo primero es la visita de Salvador Illa a Bruselas esta tarde. El presidente ha considerado necesario explicar que este encuentro busca transmitir que el diálogo es el motor de la democracia. Sin embargo, la unanimidad en la prensa escrita apunta a que esta conclusión se produce después de su reunión con Pedro Sánchez en La Mareta y tras recuperar el discurso recurrente de cada septiembre: que esta vez sí presentará presupuestos para que el Parlamento los vote, como le obliga la Constitución. Y sin Junts (y sin Podemos) no salen adelante.

Tras la entrada en prisión del negociador jefe, Santos Cerdán, el presidente intentó que fuera Zapatero quien convenciera a Puigdemont. Pero Junts no lo considera un interlocutor válido. Sí a Illa, aunque su llegada ha sido criticada de inmediato. Jordi Turull declaró en Rac1 que "llega tarde" y acusó al líder socialista catalán de ser un simple correveidile de Sánchez.

Los presupuestos y la quita de la deuda

El objetivo central sigue siendo la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Para ello, el Gobierno necesita no solo a Esquerra y a los Comunes, sino a todos sus socios en el Congreso. Para suavizar las posiciones, el Consejo de Ministros aprueba hoy la quita de la deuda acordada con Esquerra para Cataluña, extensible al resto de comunidades que lo soliciten.

El Ejecutivo presenta la medida como una forma de aliviar la carga financiera de los ciudadanos, aunque en realidad se trata de un simple cambio de titularidad de la deuda: pasará de ser autonómica a ser estatal. Cataluña aprovechará esta operación para buscar financiación externa, como ya hace Andalucía. Por eso, Moreno Bonilla rechaza la medida pese a que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insiste en que Andalucía será la más beneficiada.

Con la quita aprobada, el independentismo sueña con que el siguiente paso sea la financiación singular para Cataluña. Esquerra ya ha anunciado que la próxima semana registrará una proposición de ley en el Congreso. Ese será su precio para apoyar los presupuestos de Sánchez.

Europa acusa a Rusia del sabotaje a Von der Leyen

La Comisión Europea ha señalado a Vladimir Putin como responsable de la anulación del sistema GPS del avión en el que viajaba Ursula von der Leyen hacia Bulgaria. Ante la imposibilidad de usar la navegación moderna, los pilotos tuvieron que recurrir a mapas de papel para aterrizar, ya que también los sistemas del aeropuerto habían sido interferidos.

Von der Leyen considera este episodio como un intento de intimidación, justo cuando la Unión Europea prepara un nuevo paquete de sanciones contra Rusia y presiona a Donald Trump para que haga lo mismo. Hace apenas una semana, ya se denunció un ataque ruso junto a la sede de la Unión Europea en Kiev como parte de esa estrategia de amedrentamiento.