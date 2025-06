Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Hizo el Constitucional lo que se esperaba"

La aprobación de la ley de Amnistía, el impacto de la ruptura de Felipe González con el PSOE de Sánchez en su entrevista en Más de uno y los coleo de la cumbre de la OTAN.

Así resume Carlos Alsina en Onda Cero las tres noticias más importantes de la mañana:

El Constitucional da el visto bueno a la ley de amnistía

Lo primero es la sentencia. Que ahora sí, ya existe y puede ser leída por quien lo desee. Apenas cambios respecto a la propuesta que presentó la vicepresidenta del Tribunal Constitucional: poco fruto han tenido las deliberaciones. En resumen, que como la Constitución no prohíbe expresamente amnistiar, pues el Parlamento sabrá lo que hace.

Y que no es indulto general, aunque el resultado vaya más allá -los delitos cometidos no es que se perdonen, es que se borran-, y que no hay nada que objetar a los motivos que dio el Congreso para aprobar esta amnistía: todo aquello que metieron por delante el Gobierno y Puigdemont sobre la concordia y el conflicto para no decir que hay amnistía porque la exigió Junts y lo aceptó Sánchez para sacar adelante la investidura.

Felipe González rompe con el PSOE de Sánchez

Estuvo Felipe González en este programa y anunció que no votará al PSOE en las próximas generales por la barrabasada, dijo, de la amnistía, porque fue el acto máximo de corrupción política, y porque quien hoy lidera el Partido Socialista lo ha alejado de la socialdemocracia y de la mayoría social por la que en otro tiempo trabajaba, y conseguía que le votara, el PSOE.

Sánchez se refugia en Europa frente a la guerra arancelaria de Trump

Al Senado acude hoy la ministra de Defensa, que aunque no lo parezca, es protagonista principal del debate en el que está metida España sobre la inversión en Defensa y el cálculo que Sánchez atribuye a las Fuerzas Armadas, el famoso 2,1%. No está siendo la ministra demasiado activa a la hora de explicar a la opinión pública por qué con un 2,1% del PIB vamos servidos cuando la OTAN nos está calculando un 3,5% mínimo y cuando hemos firmado una declaración que dice que lo deseable es llegar al 5% en diez años.

El presidente del Gobierno, esquinado en la cumbre de la OTAN, asiste ayer y hoy al Consejo Europeo, los gobernantes de la Unión. Más cordial en esta ocasión con sus colegas, aunque sin que conste que haya recibido su apoyo por ir por libre en el gasto militar de la OTAN. Le preguntó la prensa al presidente por la amenaza Trump de castigarnos con más aranceles y todo lo que quiso decir es que la cosa comercial tendrá que negociarla la Casa Blanca con la Unión Europea.