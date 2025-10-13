Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Hamás procede a la entrega de los rehenes vivos y muertos"

La jornada arranca con la entrada de los primeros camiones de ayuda humanitaria en Gaza, la polémica salida de Pedro Sánchez del Palacio Real durante la recepción del Doce de Octubre y un informe mundial sobre la salud que alerta del aumento de las muertes por desesperación entre los jóvenes.

Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

Comienza la ayuda humanitaria en Gaza

Lo primero es Gaza. Ya han comenzado a entrar los primeros camiones con ayuda humanitaria. Cerca de doscientos vehículos han cruzado en las primeras horas por el paso de Kerem Shalom. Cuando el resto de pasos y carreteras estén libres de escombros, se espera la entrada de unos seiscientos al día, de los seis mil camiones que aguardan en la frontera para abastecer a la población durante al menos dos o tres meses.

La hambruna y la falta de suministros han llevado a que muchos ciudadanos asalten los camiones para conseguir la ayuda directamente. Además, el acuerdo de paz prevé la liberación de los veinte rehenes que siguen en manos de Hamás y la posterior excarcelación de dos mil presos palestinos, entre ellos 250 condenados a cadena perpetua. La devolución de los rehenes fallecidos podría demorarse meses, ya que Hamás reconoce desconocer el paradero de algunos cuerpos.

Después Trump viajará hasta Egipto donde tendrá un papel protagonista en la rubrica del acuerdo de paz entre Israel y Hamás junto al anfitrión Al Sisi. Papel principal también para el tercero de los países mediadores, Catar y por quien puede tener un papel relevante en el futuro de la Franja, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina Abu Mazén. Quien ha anunciado que no estará representado es Irán.

Luego está la treintena de dirigentes de más de veinte países invitados a este evento, entre los que destacan el presidente de Francia Macron y los primeros ministros británico Keir Starmer, italiana Giorgia Meloni y el español Pedro Sánchez.

Sánchez se va antes del besamanos

Precisamente este viaje a Egipto es la explicación que dio Moncloa para justificar que el presidente del Gobierno abandonara prematuramente el Palacio Real tras saludar a la familia real durante la recepción por el Doce de Octubre. No participó en los tradicionales corrillos con la prensa. Algunas crónicas destacan que “se escapó” tras el besamanos.

El ministro Óscar Puente comentó en tono de broma que a Sánchez “le apetecía comer con su familia”, pero el comentario generó confusión y tuvo que ser aclarado por su equipo. No se recuerdan precedentes de que un presidente del Gobierno abandone un acto institucional de este tipo sin causa justificada, especialmente uno que permite a los dirigentes conversar con los periodistas en un clima de confianza.

La salud mental, el gran reto global

El último Estudio de la Carga Global de Enfermedades revela que la esperanza de vida mundial ha aumentado veinte años desde mediados del siglo pasado: 76 años para las mujeres y 71 para los hombres. En los países más ricos, la media supera los ochenta años en ambos sexos. La principal conclusión es que tenemos mejor salud y menor riesgo de muerte.

Sin embargo, el informe alerta de un problema creciente: los trastornos mentales. Desde 2011, el número de jóvenes fallecidos en América del Norte y América Latina ha aumentado un 50% entre los treintañeros y algo menos entre los veinteañeros, debido a la ansiedad, la depresión y el abuso de alcohol o drogas. Los investigadores las denominan "muertes por desesperación".