Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "El gobierno fracasa en la última etapa de la Vuelta"

Las protestas pro Palestina en Madrid que obligaron a cancelar la última etapa de La Vuelta, Netanyahu acelera en la evacuación forzosa de la ciudad de Gaza y varias causas judiciales en España marcan hoy la actualidad.

Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

El gobierno fracasa en la última etapa de la Vuelta

Incapaz de garantizar el desarrollo seguro de la carrera en Madrid, la competición quedó abortada. Hubo cargas policiales contra manifestantes. El presidente había celebrado antes el boicot a la vez que manifestaba su respeto a los ciclistas, átame esa mosca por el rabo. Óscar López dice que lo siente por la Vuelta pero más por los palestinos masacrados.

Netanyahu acelera en la evacuación forzosa de la ciudad de Gaza

Cientos de familias a pie, en coches o camionetas cargadas con muebles y objetos personales, abarrotan la carretera de la costa que lleva de la capital a los campamentos de desplazados. El ejército israelí sigue dinamitando edificios. Trump ha enviado a Marco Rubio a bendecir cualquier cosa que haga el gobierno de Israel.

Causas judiciales en España

La Audiencia de Badajoz estudia el recurso de David Sánchez Pérez-Castejón contra su procesamiento. El juez Peinado anuncia acciones legales contra ministros que le han imputado prevaricación. Y en la Audiencia Nacional sigue el juicio por una de las piezas de la Púnica, con ex alcaldes del PP sentados en el banquillo.