Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "El Gobierno aprieta a otros, pero no acelera las decisiones que anuncia Sánchez"

Tropas terrestres de Israel toman la ciudad de Gaza tras la expulsión forzosa de cientos de miles de palestinos

Organizaciones israelíes de derechos humanos denuncian la limpieza étnica que ejecuta el gobierno de su país. El principal sindicato imputa a Netanyahu llevar al Estado de Israel a su peor situación en el mundo. La Comisión Europea tramita hoy la suspensión del acuerdo de asociación comercial con Israel.

Frente común del gobierno catalán, patronales y sindicatos

Frente común del gobierno catalán, patronales y sindicatos para que la ministra de Hacienda abandone sus vaivenes y confirme la cesión total de la recaudación del IRPF. Salvador Illa exhibe sintonía con la patronal que le tumbó al gobierno central la reducción de jornada. Podemos tumbará en el Congreso la cesión de competencias migratorias a Cataluña.

Se murió Robert Redford

Una de las últimas grandes estrellas del cine, ésas que no requieren ni de presentación ni de más comentarios porque su popularidad fue universal y su filmografía sobradamente conocida. Hoy lo que más les cuesta a los periódicos es resumirla.