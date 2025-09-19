EN MÁS DE UNO

Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "La Fiscalía General mete en un lío al Gobierno"

Como cada mañana, este viernes 19 de septiembre, Carlos Alsina nos trae la información para empezar la mañana: la Fiscalía ha reconocido fallos en las pulseras para maltratadores; la Guardia Civil ratifica que los audios de Koldo y Cerdán son auténticos y Reino Unido reconoce a Palestina como Estado.

La Fiscalía General ha reconocido que las pulseras utilizadas para localizar a los maltratadores han fallado. La Guardia Civil ha ratificado que los audios de Koldo y Cerdán no han sido adulterados y, además, el Reino Unido se ha unido a la lista de países que reconoce a Palestina como Estado. Estas y otras noticias son las que marcan la actualidad del día.

Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día

La Fiscalía General mete en un lío al Gobierno al desvelar el fallo de las pulseras antimaltrato. Se ve obligada a aclarar que los dispositivos siempre funcionaron y que no hubo desprotección de las mujeres, aunque sí incapacidad para demostrar en los juicios que agresores habían vulnerado las órdenes de alejamiento. La oposición mezcla churras con merinas y evoca la ley del solo sí es sí para acusar al Gobierno de abandonar a las amenazadas.

La Guardia Civil desmonta el cuentito de Cerdán sobre las grabaciones que le hizo Koldo. Aunque él tenga dicho que no se reconoce en los audios y sugiera que han sido fabricados o alterados, los investigadores hacen saber al juez que no hay indicio alguno de que los audios hayan sido manipulados. El suplente de Cerdán para Suiza, Zapatero, pincha en hueso en su misión de reclutar a Puigdemont para que apoye los Presupuestos.

Y el Reino Unido se suma hoy a los países que reconocen el Estado palestino. El primer ministro Starmer recibió ayer a Trump y ambos dijeron trabajar para detener la crisis humanitaria en Gaza, aunque Trump puso el foco en Hamás y acusó a la ONU de estar haciéndole el juego. De Putin dice que le ha defraudado y que está perdiendo más soldados en la guerra que los ucranianos que mata. Y eso podrá hacerle cambiar.

