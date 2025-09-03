Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Felipe VI recibe al Fiscal General Álvaro García Ortiz"

El panorama político e internacional arranca con una escalada militar de Estados Unidos contra Venezuela, las repercusiones del encuentro entre Salvador Illa y Carles Puigdemont en Bruselas, y la tensión judicial en torno al fiscal general y el rey Felipe VI.

Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

Escalada de tensión entre EEUU y Venezuela

Lo primero es la tensión creciente entre Estados Unidos y Venezuela. Lleva tiempo Donald Trump acusando a Nicolás Maduro de financiarse gracias a la droga que los narcos venezolanos venden en su país. Y la escalada se acelera rápidamente. Si hace un mes lo acusó de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo y se comprometió a pagar 43 millones de euros a quien facilitara su detención; y la semana pasada desplegó ocho buques de guerra y un submarino nuclear en aguas internacionales del Caribe pegadas a Venezuela; anoche dio un paso más.

El ataque de esta flotilla a un barco acusado de transportar droga ha matado a once personas. Narcos según el presidente de EEUU, aunque no ha aportado prueba alguna. Lo único mostrado por ahora es un vídeo satélite del impacto de un proyectil en la barcaza. Que, por lo que se ve en esa imagen, podría estar transportando droga o cualquier otra cosa.

La operación plantea dudas: ¿En base a qué norma justifica la administración Trump el bombardeo de un barco en aguas internacionales? No es una operación para detener a un narco, sino eliminar una embarcación matando a sus once tripulantes. Maduro no se ha pronunciado aún, aunque insiste en que la ofensiva busca acabar con él y controlar petróleo, gas y oro venezolano.

El encuentro Illa-Puigdemont en Bruselas

Lo de Bruselas. Voces de Junts afirman que lo que hizo ayer Salvador Illa fue reconocer a Carles Puigdemont como presidente en el exilio. El gesto fue interpretado como una muestra de tensión por parte de Illa, frente a un Puigdemont eufórico, que incluso bromeaba con la prensa sobre cómo posar mejor.

La cita duró una hora y media, pero no trascendió el contenido. Solo hubo un tuit de Illa repitiendo que “el diálogo es el motor de la democracia” y otro de Puigdemont lamentando que la reunión no pudiera celebrarse en España. Mientras, el Constitucional se prepara para estudiar la próxima semana los recursos de amparo de Puigdemont, Comín y Luis Puig para suspender sus órdenes de detención. Puigdemont aspira a que el Gobierno presione a Conde Pumpido para acelerar trámites y poder regresar cuanto antes. Según ABC, en primavera podría ser recibido en Moncloa por Pedro Sánchez.

Felipe VI recibe al Fiscal General

Hoy el rey Felipe recibe al Fiscal General Álvaro García Ortiz, que sigue en el cargo pese a que pronto se sentará en el banquillo. Le entregará la memoria de la fiscalía y volverán a coincidir el viernes en la Apertura del Año Judicial en Las Salesas, otro acto cargado de tensión.

Desde los discursos de Carlos Lesmes sobre la renovación del CGPJ, este acto siempre genera fricción. Este año se suman los ataques de Pedro Sánchez a algunos jueces y su afirmación de que quieren hacer política. Todas las asociaciones judiciales han criticado esas palabras, aunque Jueces y Juezas para la Democracia matiza que lo cuestionable no es tanto el fondo como que sea el propio presidente quien denuncie ese interés.