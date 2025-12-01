Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Feijóo reunió contra Sánchez cincuenta mil personas más que Yolanda Díaz contra el Supremo"

Las tres historias del día arrancan con la resaca de la manifestación del PP, la activación de la UME por el brote de peste porcina africana y el luto en Jaén por la muerte de dos jóvenes que está siendo investigada por posible suicidio.

Manifestación contra el Gobierno en Madrid

La resaca de la manifestación "sin siglas" convocada por el Partido Popular centra la jornada. Ochenta mil asistentes, según el PP, y cuarenta mil, según la Delegación del Gobierno. Una cifra muy similar a la registrada en la concentración de Plaza de España en junio y muy superior a la protesta del 3 de diciembre de 2023 contra la amnistía, en la que participaron entre ocho mil y quince mil personas, según distintos recuentos.

No hubo banderas de partido, pero sí numerosas enseñas españolas y la presencia de la plana mayor del PP, incluidos los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. En la práctica, los mismos asistentes habituales de un mitin: Alberto Núñez Feijóo cargó contra Sánchez y profetizó que, en el futuro, muchos mirarán esta etapa con vergüenza.

Feijóo dirigió sus reproches también a los socios del PSOE: criticó a Sumar, atacó a Podemos y retó a los nacionalistas —PNV y Junts— a decidir si seguirán “tragando”. Insistió en que una hipotética moción de censura, si alguna vez prosperara, tendría un único objetivo: convocar elecciones. Cabe recordar que Pedro Sánchez asumió un compromiso similar en 2018 y solo convocó comicios en 2019 cuando no logró aprobar los nuevos presupuestos.

La UME entra en acción contra la peste porcina

La Unidad Militar de Emergencias (UME) activa hoy su unidad cinegética para ayudar a controlar el brote de peste porcina africana detectado por primera vez en más de treinta años en la sierra de Collserola. El virus no afecta a humanos, según ha reiterado el ministro Luis Planas, y las autoridades han establecido un perímetro de control de veinte kilómetros.

Se han analizado animales de las treinta y ocho explotaciones porcinas de la zona y todos los resultados han sido negativos, aunque el ganado permanece inmovilizado: un solo positivo obligaría al sacrificio general.

Luto en Jaén por la muerte de Rosmed y Sharif

Jaén vive hoy su segundo día de luto: al mediodía se guardará un minuto de silencio por la muerte de Rosmed y Sharif, dos jóvenes de 15 y 16 años cuyos cuerpos fueron hallados sin signos aparentes de violencia en el parque de la Concordia.

La principal hipótesis es el suicidio, posiblemente vinculado a episodios de bullying que, según amigos, habrían sufrido en su centro educativo. Se analizan las últimas conversaciones de WhatsApp entre ambas y se investiga si existe relación con el suicidio de otro menor el 10 de noviembre, que compartió instituto con una de las fallecidas hasta el año pasado.