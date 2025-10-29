Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Feijóo insta a Mazón a responder a todas las preguntas"

Funeral de Estado, corrupción y tensión en Oriente Próximo: tres frentes abiertos que marcan la actualidad de este miércoles.

Carlos Alsina resume las principales noticias del día:

Funeral de Estado por las víctimas de la riada

Un año después de la tragedia, los Reyes de España encabezan esta tarde la representación del Estado en el funeral por las víctimas de la riada, que se celebrará a las seis en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, a siete kilómetros de los municipios más afectados.

El acto institucional llega en medio de la investigación judicial que sigue abierta y del creciente rechazo social a la continuidad del president valenciano, Carlos Mazón. Alberto Núñez Feijóo ha instado al líder autonómico a responder en las Cortes Valencianas a todas las preguntas y aclarar las dudas sobre su actuación durante la catástrofe.

El exgerente del PSOE declara en el Supremo

El exgerente del PSOE, Moreno Pavón, declara hoy en el Tribunal Supremo y, esta vez, sí responderá a todas las preguntas. En la víspera, el partido ha remitido nueva documentación que revela que pagó 127.000 euros más a Ábalos y Koldo de lo reconocido hasta ahora. Los documentos confirman que el dinero que alimentó la caja de Ferraz procedía directamente de la cuenta bancaria del partido: un millón de euros abonados en efectivo a lo largo de siete años.

Oriente Próximo: vuelve la tensión

En el ámbito internacional, Binyamín Netanyahu ha ordenado ataques contundentes contra Hamás tras un atentado contra el ejército israelí que la organización terrorista niega haber cometido. Estados Unidos considera posible que el ataque procediera de otra milicia.

Mientras tanto, la Cruz Roja ha calificado de “inaceptable” que Hamás haya simulado haber recuperado el cadáver de un rehén cuando, en realidad, se trataba de los restos de otro ya identificado y entregado anteriormente. La situación amenaza con reavivar la escalada bélica en la región.