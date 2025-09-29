Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Feijóo formaliza sus propuestas en inmigración, inmigrantes idóneos frente a inmigrantes que no interesan"

Los avisos meteorológicos en el Mediterráneo, la ausencia de Begoña Gómez en el juzgado de Peinado y el giro en el discurso migratorio de Núñez Feijóo marcan la actualidad informativa de este viernes.

Así lo resume Carlos Alsina las pricipales noticias del día:

Alerta roja en el Mediterráneo y recuerdo de las riadas

Lo primero son los avisos en el Mediterráneo. Alerta roja en la zona del Delta del Ebro, sur de Tarragona y norte de Castellón, así como en buena parte de la provincia de Valencia, donde podrían acumularse hasta 300 litros por metro cuadrado. Se han suspendido clases y actividades deportivas al aire libre en los municipios afectados, y se han cerrado parques. A un mes del primer aniversario de las riadas del 29-O, se pide evitar ramblas, pasos inferiores y zonas inundables, incluyendo no aparcar en ellas.

Las autoridades insisten en extremar la precaución incluso si en nuestra localidad no llueve, ya que si lo ha hecho en puntos más altos, la inundación puede ser repentina. A diferencia de octubre pasado, cuando la Generalitat Valenciana llegó tarde con un SMS de alerta, esta vez ha utilizado el sistema Es Alert con varias horas de antelación.

Preocupa especialmente la situación en la Horta Sur de Valencia, donde en algunas localidades no se ha restablecido por completo el sistema de alcantarillado. Ayer se celebró en Valencia una nueva manifestación —la undécima— para recordar a los 229 fallecidos y pedir la dimisión de Carlos Mazón. La jueza de Catarroja envió la semana pasada un auto al presidente de la Generalitat para que declare voluntariamente. Al estar aforado, no está obligado a hacerlo.

Feijóo endurece discurso migratorio sin mimetizarse con Vox

Intenta Alberto Núñez Feijóo asomar la cabeza entre las propuestas migratorias del Gobierno y las de Vox. Las políticas de fronteras más duras ya no son sólo de derechas: el laborista Keir Starmer defiende aplicar restricciones para frenar al populismo, encarnado en Reino Unido por Nigel Farage, quien ya lo derrotó en las últimas elecciones locales de mayo.

En España, ese populismo xenófobo está representado por Vox y Aliança Catalana. La diferencia es que Pedro Sánchez no modifica sus políticas porque no ganan elecciones y porque perjudican más al PP que al PSOE.

Feijóo mueve ficha, endureciendo su discurso pero sin copiar el de Santiago Abascal. Ha apuntado a vínculos históricos y lingüísticos con inmigrantes de Hispanoamérica. En una reunión con presidentes autonómicos del PP en Murcia, han emitido un documento donde proponen que las ayudas sociales se vinculen a la búsqueda activa de empleo y promueven tolerancia cero con el delito.

La no comparecencia de Begoña Gómez ante el juez

Continúan las interpretaciones por la no asistencia de Begoña Gómez al juzgado del juez Juan Carlos Peinado. “Si no tiene nada que esconder, ¿por qué no ha ido?”, se preguntaba ayer Feijóo. Sus abogados —al igual que los de los otros imputados, Cristina Álvarez y Francisco Martín— argumentan que, según una circular de la Fiscalía General del Estado de 1995, la presencia del imputado no es indispensable en estos casos.

Habrá que esperar el próximo auto del juez para saber cómo valora la ausencia, especialmente después de haber autorizado que accediera al juzgado por el garaje, como había solicitado su defensa. El juez Peinado debe ahora decidir sobre las peticiones tanto de los abogados defensores como de las acusaciones. Estas últimas han solicitado que, como se trata de una pieza separada, vuelvan a declarar como testigos el presidente Pedro Sánchez y el ministro Félix Bolaños.