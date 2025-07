Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: Feijóo confirma los cambios en su equipo y va a la guerra con el PNV

La segunda noche en prisión de Santos Cerdán, las incidencias que continúan multiplicándose en los trenes de alta velocidad y la nueva jornada de huelga de los jueces y fiscales.

Estos son los tres focos principales del análisis editorial de Carlos Alsina esta mañana en Onda Cero:

Crisis entre Sumar y el PSOE: el caso Cerdán y la legislatura en juego

Lo primero es la situación de Sumar dentro del Gobierno. No salieron satisfechos los de Yolanda Díaz de su encuentro con los delegados de Sánchez, con Bolaños y Montero a la cabeza. Encuentro decepcionante, afirman. Según Urtasun, el PSOE no es consciente de la gravedad de la situación tras el encarcelamiento de su secretario de Organización hasta hace tres semanas, Santos Cerdán. Ese inmovilismo, advierte, podría hacer embarrancar la legislatura.

Yolanda Díaz, preguntada en Onda Cero, fue clara: pide tomar medidas ya, no solo contra la corrupción. Exige a Sánchez que no espere al 9 de julio para dar explicaciones, sino que convoque una rueda de prensa y responda a todas las preguntas, “dure lo que dure”. Aunque Díaz mantiene su confianza en Sánchez y asegura que, de momento, no hay indicios de financiación ilegal, reconoce que eso marcaría una línea roja para Sumar.

Relevo en el PP y el intento de vincular al PNV con la trama de corrupción

Feijóo ha anticipado movimientos en su partido. Cuca Gamarra dejará la secretaría general del PP y será sustituida por Miguel Tellado, persona de confianza del líder popular. Tellado abandona así la portavocía en el Congreso, puesto que ahora ocupará Ester Muñoz.

Antes de su salida, Tellado completó una ronda de contactos con los socios del Gobierno para tantear apoyos a una posible moción de censura, con resultados negativos. En paralelo, el PP ha tratado de vincular al PNV con la trama Cerdán/Ábalos/Koldo. El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha pedido explicaciones por la relación empresarial entre Iñaki Alzaga —vinculado al PNV— y Antxón Alonso, empresario beneficiado por contratos en Navarra.

Caos en los transportes: Barajas y los trenes de alta velocidad

Vuelven los problemas de transporte en pleno inicio del verano. Cientos de pasajeros perdieron sus vuelos en la T4 de Barajas debido a colas interminables en los controles. Interior culpa a Aena por programar demasiados vuelos en un tramo horario estrecho, mientras Transportes señala la falta de policías como única causa. ¿Coincidencia con la Cumbre de la ONU en Sevilla?

Además, siguen las incidencias en los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. En la previa de la reunión entre PSOE y Sumar, María Jesús Montero insinuó que lo ocurrido podría deberse a un sabotaje o a trenes de la competencia, como Ouigo.