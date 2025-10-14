Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Empieza la hora de la verdad para la reconstrucción en Palestina"

La jornada arranca con la liberación de los rehenes en Oriente Próximo, el nuevo revés judicial de José Luis Ábalos y el último barómetro del CIS que vuelve a colocar al PSOE muy por delante del PP.

Así explica Carlos Alsina las principales noticias del día:

Nuevo futuro en Oriente Próximo

Lo primero es el nuevo futuro que se empieza a escribir desde ya en Oriente Próximo. Los veinte rehenes israelíes vivos han pasado la primera noche con sus familiares más de dos años después. El sonido del reencuentro en Israel ha sido el de la alegría al hacerse realidad lo que parecía imposible.

Hamás ha entregado también los cuatro primeros cuerpos de rehenes fallecidos en cautiverio. En Gaza, el sonido del nuevo futuro es, además de las lágrimas de los familiares, el de los gritos de decenas de palestinos que esperaban la llegada de los autobuses con los detenidos liberados por Israel. Los ciento cincuenta presos más peligrosos han sido expulsados directamente a Egipto.

Desde la plaza de los Rehenes de Tel Aviv, la enviada de Onda Cero relataba cómo las pantallas gigantes mostraban a un lado la liberación de los rehenes y al otro la llegada del Air Force One con Trump a bordo, en su visita para participar en la firma del acuerdo de paz.

Ábalos busca abogado

El exministro José Luis Ábalos busca abogado a unas horas de declarar mañana ante el Tribunal Supremo. Ha comunicado al juez Leopoldo Puente que tiene diferencias irreconciliables con su hasta ahora letrado, José Aníbal Álvarez, y que ya no le representa. Según Ábalos, ha recibido presiones para llegar a un acuerdo con la Fiscalía e incluso para renunciar a su acta de diputado, lo que haría que la causa regresara a la Audiencia Nacional.

El exministro mantiene su inocencia y en su entorno se compara con Aldama, el conseguidor de la trama, que sí decidió colaborar. Ábalos, sin embargo, sostiene que los informes de la UCO están tergiversados y que no es culpable de ningún delito. El magistrado Puente deberá ahora decidir qué hacer con la citación, ya que el propio Ábalos reconoce que se está preparando solo y no ha pedido aplazamiento.

Tezanos y el CIS, otra vez

No ha defraudado José Félix Tezanos. Con cada nuevo barómetro del CIS, mayor es la ventaja del PSOE sobre el PP. Según el último sondeo, Sánchez aventajaría en quince puntos a Feijóo si hoy se celebraran elecciones. Aunque, según el mismo CIS, el PSOE también ganó las anteriores… que finalmente ganó el PP. Una coincidencia estadística que vuelve a poner en cuestión la credibilidad del organismo público.

En esta nueva encuesta, el CIS refleja una caída de trece puntos del PP desde las elecciones, mientras que Vox se situaría a solo dos puntos de Feijóo. Los analistas interpretan que el instituto de Tezanos exagera una tendencia real: la preocupación en la dirección del PP por la subida sostenida de Vox, más impulsada por el auge de la extrema derecha europea que por las propuestas de Santiago Abascal en España.