Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Dirigentes regionales del PSOE se sublevan contra la gestión del caso Salazar"

La actualidad política del día viene marcada por la crisis interna del PSOE a raíz del caso Salazar, las tensiones entre el Gobierno y sus socios independentistas y los últimos movimientos de Donald Trump en el escenario internacional. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

Reunión de urgencia en el PSOE por el caso Salazar

Lo primero es la reunión de urgencia que celebró anoche el PSOE con todas las responsables de Igualdad del partido en España. La convocó Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, y lo hizo con solo unas horas de antelación y en horario nocturno para abordar el caso Paco Salazar. Viva la conciliación.

El asunto no es nuevo: estalló hace cinco meses. Las prisas llegan ahora porque la inacción del PSOE hasta hace dos días empieza a tener un evidente coste electoral. Ayer informó eldiario.es —medio que más ha investigado el caso— de que el partido había admitido por fin las denuncias que dos mujeres presentaron ¡en julio! contra Salazar.

El malestar interno parece mucho mayor de lo que Ferraz y Moncloa imaginaban. Ayer, por fin, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, condenó con contundencia las "actuaciones" de Salazar. Veinticuatro horas antes, sin embargo, cuando ya se conocían los detalles —bragueta, escotes y demás— se limitó a decir que no sabía nada y que Salazar no pertenecía al partido.

Más denuncias internas y presión sobre Sánchez

El caso Salazar no es el único. Ayer, el Diario Sur informó de que una militante socialista ha denunciado ante la Fiscalía —tras hacerlo en los órganos internos— el acoso sexual que asegura haber sufrido por parte de Antonio Navarro, secretario general del PSOE de Torremolinos. El diario reproduce mensajes de WhatsApp que son, literalmente, vomitivos. A esta hora, Navarro sigue liderando el partido en la localidad.

A esto se suman los problemas de Pedro Sánchez en el Gobierno. Moncloa intenta aferrarse a que Miriam Nogueras, portavoz de Junts, tuvo ayer un tono "duro pero no como el de hace tres semanas", cuando llamó cínico e hipócrita al presidente. Nogueras respondió al decreto con nuevas cesiones y enumeró la lista de exigencias pendientes: la oficialidad del catalán en la UE, competencias de inmigración, freno a la multirreincidencia y la amnistía para Puigdemont.

El silencio del prófugo lo interpreta Sánchez como una buena noticia. Pero mientras calla Puigdemont, sube el tono Esquerra, preocupada por que el presidente esté dando oxígeno a Junts justo cuando el CEO catalán iguala a los de Puigdemont con Aliança Catalana.

Trump se frena en Venezuela, pero aumenta la presión

Tras sus palabras del miércoles, Trump no ha vuelto a mencionar una acción terrestre inminente en Venezuela. Han empezado a surgir grietas en el Partido Republicano, preocupado por el impacto económico, internacional y legal de una intervención militar que podría considerarse un crimen de guerra.

A la espera de decidir, el presidente de EE.UU. sigue aumentando la presión: aprobó nuevas sanciones contra narcos venezolanos y sus familias, y elevó a cuatro millones de euros la recompensa por la captura del líder del Tren de Aragua. No es ese al que Trump acusa a Maduro de dirigir; ese es el Cártel de los Soles.