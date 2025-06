Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: El día de la verdad de la OPA del BBVA al Sabadell

La decisión del Gobierno sobre la OPA de BBVA, el alto al fuego en la Guerra entre Israel e Irán y la comparecencia contenida de Koldo García y Jose Luis Ábalos en el Tribunal Supremo.

Así resume Carlos Alsina en Onda Cero las tres noticias más importantes de la mañana:

Hoy el Consejo de Ministros da su dictado final sobre la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell

Lo primero es lo que está por desvelarse hoy. A qué nuevos obstáculos se enfrentará el BBVA en su empeño por consumar la OPA que hace más de un año anunció sobre el Banco Sabadell. No hay un solo observador que vea probable que el Gobierno deje las condiciones como están, es decir, que se limite a darse por enterado del dictamen de la Comisión de la Competencia.

Bien al contrario, y sabiendo que desde el principio ha sido crítico con la operación del BBVA -Sumar ha pedido expresamente que se impida: dijo Yolanda Díaz que había que elegir entre OPA y democracia, ahí es nada-, las apuestas dicen que apelará al interés general (ya se verá como lo concreta) para intentar disuadir al banco de seguir adelante. Recordamos: el Gobierno no puede prohibir la OPA -es una operación privada, la oferta de compra que hacen los propietarios de un banco a los propietarios, accionistas, del otro-, pero sí puede complicarla tanto que el BBVA se rinda.

Carlos Torres, presidente de esta entidad,BBVA Research rebaja en un 0,5% la previsión de crecimiento de Extremadura para 2025 que no ve interés general alguno que pueda ser invocado porque el interés general es que se deje decidir a los accionistas en libertad.

Alto a fuego entre EEUU, Irán e Israel en la previa a la cumbre de la OTAN

Con la vista puesta en Oriente Medio, y en los primeros ataques iraníes contra instalaciones estadounidenses en la región, comienza hoy en La Haya la cumbre anual de la OTAN. Trump será el último en llegar y el que más interés despierte. No solo porque acaba de meter a su país en una guerra de incierto desarrollo, no solo porque ha fracasado en su promesa de acabar con la guerra de Ucrania -que iguan es el asunto que más importa a los países del flanco Este de la Alianza, los que tienen a Putin soplándoles en el cogote, sino porque es el artífice del incremento acelerado de la inversión militar que la OTAN exige ahora a sus integrantes.

Donde Biden hablaba de alcanzar un 3% de inversión, Trump eleva la apuesta al 3,5% de inversión directa más un 1,5% de recursos (más difusos) en infraestructuras y seguridad. La iniciativa fue suya, y el cálculo también, pero una vez que lo hizo suyo el secretario general de la Alianza, señor Rutte, paso a ser cosa de la propia organización.

Sánchez llegaba a la cumbre colgándose la medalla de haberse plantado y haber conseguido para España una suerte de excepción: el reconocimiento a su autonomía para fijar su propia ruta y su propio cálculo de cuánto porcentaje de PIB le hace falta para cumplir con las capacidades que se le reclaman.

El PSOE respira

Un suspiro de alivio se retumbó ayer en la calle Ferraz de Madrid, a la altura del número setenta. La dirección socialista -o lo que va quedando-, en vilo ante la deposición que, en el Supremo, iban a hacer Ábalos y Koldo, dos de los tres tenores del grupo (presuntamente criminal) que formaban con Santos Cerdán. Se había publicado que Ábalos -sé fuerte, José Luis- estaba por la labor de colaborar con la fiscalía. Que en términos coloquiales se dice cantar o tirar: cantar la traviata o tirar de la manta. La perspectiva de acabar en prisión preventiva, o de que la acción judicial alcance a sus hijos, le animaba a revisar su actuación anterior.

Pero… no fue así. El ex ministro y ex todopoderoso capataz de Ferraz eligió no reconocer nada. Hasta el punto de recurrir al clásico no me reconozco en esos audios y puede que estén manipulados para desvincularse de las conversaciones que sobre prostitutas y reparto de dinero le grabó su escudero Koldo.