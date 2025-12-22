Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Descalabro del PSOE y premio para el PP y Vox en Extremadura"

El resultado de las elecciones extremeñas, las consecuencias políticas inmediatas y la agenda institucional de este lunes marcan la actualidad. Así resume Carlos Alsina las principales claves del día:

Victoria del PP y desplome del PSOE en Extremadura

Ganó el Partido Popular, sin mayoría absoluta; se hundió el PSOE; subió con fuerza Vox y creció Podemos. María Guardiola mejora sus resultados y ve avalada su gestión tras dos años y medio al frente de la Junta. A Miguel Ángel Gallardo no le llegó el voto oculto y hoy mismo podría dimitir si así lo decide la dirección regional de su partido.

Resultado electoral:

PP: 29 diputados, sube uno.

PSOE: 18 diputados, baja diez.

Vox: 11 diputados, sube seis.

Podemos–Unidas por Extremadura: 7 diputados, sube tres.

No solo no ha habido castigo por el adelanto electoral, sino que los votantes han premiado a Guardiola. Si hace dos años obtuvo el 39% y 28 escaños, anoche logró 29 diputados y el 43% de los votos, sacándole dieciocho puntos al PSOE, y más escaños que toda la izquierda junta.

Silencio en Ferraz

Guardiola inicia hoy su ronda de contactos para lograr la investidura y ha pedido a Vox que no bloquee. Los tres diputados que le faltan podrían llegarle de cualquier grupo, aunque a estas horas parece improbable que PSOE o Podemos faciliten su elección. Hace catorce años fue Izquierda Unida quien apoyó a Monago; hoy la izquierda vuelve a tener en su mano evitar un gobierno del PP, si así lo quisiera.

En Ferraz, silencio. No comparecieron ni Pedro Sánchez ni María Jesús Montero. Quien dio la cara fue la secretaria de Organización, Rebeca Torró, en una intervención de apenas dos minutos y medio y sin preguntas. Sánchez se limitó a felicitar a Gallardo en un mensaje en redes sociales.

El presidente del Gobierno ha convocado para esta mañana una comparecencia en Moncloa para anunciar el nombre de la persona que sustituirá a Pilar Alegría como portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación. Sería llamativo que, tras una noche electoral, no aceptara preguntas ni valorara los resultados.

El mensaje del miedo a las derechas no caló. Tras una legislatura gobernada —salvo en su tramo final— por una coalición PP–Vox, los electores han premiado a ambos partidos. El PP sube cinco puntos y Vox dobla su porcentaje de voto, pasando de cinco a once diputados.

Arranca el sorteo de Navidad

A las nueve de la mañana comienza el sorteo del Gordo de Navidad en el Teatro Real. Los primeros 40.000 euros están exentos de tributación. A partir de esa cifra, se aplica el gravamen correspondiente: 328.000 euros netos para el primer premio, 108.000 para el segundo y 48.000 para el tercero. Se lo contaremos en Onda Cero, como siempre, con las curiosidades habituales: la terminación que más ha salido (el 5), la que menos (el 1) y el desarrollo íntegro del sorteo.