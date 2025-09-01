Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Sánchez tiene la clara intención de llegar a 2027"

El inicio del curso político llega marcado por las maniobras del Gobierno para garantizar la legislatura, las turbulencias judiciales que amenazan al PSOE y un escenario internacional cada vez más inestable, con China, Rusia e India en primer plano.

Así cuenta primera Carlos Alsina las principales noticias del día:

Inicio del curso político

No parece que vayan a coincidir con las generales porque Sánchez tiene la clara intención de llegar a 2027. Y sus socios parlamentarios también. Más que nada porque las encuestas que se vienen publicando, hoy otras dos, dicen que la mayoría parlamentaria a la que puede optar ahora el gobierno cediendo ante sus socios sería inviable con un nuevo parlamento.

Lo sabe el ejecutivo que ha retomado el discurso de cada arranque de curso político de que trabaja para aprobar los primeros presupuestos de la legislatura. Pero que si no lo logra los que hay ya son muy buenos como repitió la semana pasada Bolaños. Para ablandar a los socios mañana se aprueba la quita de la deuda pactada con Cataluña y aplicada al resto de comunidades. Con Andalucía, de donde es candidata socialista la ministra de Hacienda María Jesús Montero, como la más beneficiada. Encerrona para Moreno Bonilla, acepte o no.

Lío judicial para el PSOE

Solo el contenido de los nuevos informes de la UCO que se esperan en las próximas semanas sobre Cerdán, Ábalos, Koldo y quien sabe si alguien más puede hacer tambalearse al gobierno. Veremos.

El futuro judicial que afecta al presidente sigue invariable. Sigue procesado y pendiente de la apertura de juicio oral Álvaro García Ortiz. Que se mantiene es su puesto y como fiscal general del estado será uno de los protagonistas del la Apertura del Año Judicial el próximo viernes. Con el rey Felipe junto a el en el Palacio de las Salesas. Y con los miembros del Tribunal Supremo que han propuesto juzgarle escuchando su discurso. Todo normal.

Procesado y pendiente de la fecha del juicio está también Sánchez Pérez Castejón, el músico, al que se juzgará por prevaricación y tráfico de influencias. También al líder del PSOE extremeño, ex presidente de la diputación y diputado exprés Miguel Ángel Gallardo. Y el juez Peinado. Que tiene que decidir todavía si acepta la petición del abogado de Begoña Gómez y retrasa su nueva declaración después de imputarle también un posible delito de malversación por la contratación en el Palacio de la Moncloa de la asesora Cristina Álvarez.

El mundo sigue revuelto

Al chino Xi y al ruso Putin se les suma ahora el primer ministro indio Modi. Junto a los otros veintidós países que se reúnen estos días en China representan al 42% de la población mundial. Ha dicho Modi esta madrugada que su acercamiento a China después de siete años de enfrentamiento, incluido un conflicto armado en la frontera, busca el bienestar de toda la humanidad. Como bien saben en Ucrania, por ejemplo. Donde Rusia sigue atacando a la población con el apoyo chino y los drones iraníes.

La cumbre es un mensaje a Trump. Mostrándose amables los líderes de este nuevo frente mundial al contrario de lo que hace el presidente de los Estados Unidos con sus socios tradicionales. Ni ha conseguido frenar a Putin. Ni ha conseguido que Netanyahu se retire de Gaza y deje que los alimentos y las medicinas que esperan en la frontera lleguen a una población cada vez más desnutrida y sin posibilidad de moverse como ha denunciado Cruz Roja, precisamente, por la falta de fuerzas.