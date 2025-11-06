Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Las clases bajas viven al límite en España"

El juicio al fiscal general llega a su ecuador con nuevas revelaciones, la ampliación de imputados en el caso Begoña Gómez y un alarmante informe de Cáritas sobre el aumento de la exclusión social. Carlos Alsina resume tres historias que, aunque diferentes, comparten un mismo trasfondo: la erosión de la confianza en las instituciones.

Carlos Alsina analiza las tres claves del día:

El juicio al fiscal general García Ortiz

Lo primero es el juicio al fiscal general del Estado, del que hemos llegado al ecuador. Tres sesiones se han celebrado y otras tres se celebrarán la próxima semana antes de que quede visto para sentencia. Ayer era el turno de algunos de los periodistas que publicaron la información relativa al correo del abogado de González Amador.

Como se esperaba, se acogieron a su derecho al secreto profesional para no revelar sus fuentes. Aun así, dejaron claro que García Ortiz no fue quien filtró la información, ya que la recibieron hasta una semana antes de que él tuviera el correo. Se trata de Precedo, de eldiario.es, y Pérez Medina, de La Sexta. Que tres personas distintas enviaran la información a Medina debería preocupar más al fiscal si, como él mismo sostiene, considera las filtraciones un "cáncer".

La Fiscalía sigue sin abrir una investigación interna sobre quién pudo filtrar aquel correo. A quien sí ha señalado la investigación es a Pilar Sánchez Acera, entonces trabajadora de Presidencia del Gobierno. Fue ella quien pasó la foto del mail a Juan Lobato y le informó de que "estaban en ello", en que un medio lo publicara. Como ya declaró Francesc Vallés, Lobato reconoció que existía coordinación con Moncloa en los temas relacionados con Ayuso. Sánchez Acera, mano derecha de Óscar López, aseguró que la información llegó a Moncloa a través de un periodista, aunque se acogió a la desmemoria para no revelar quién fue.

Nuevos imputados en el caso Begoña Gómez

Más de tribunales: el juez Peinado rechaza archivar el caso Begoña Gómez y amplía el número de investigados. Imputa a la actual secretaria general de Presidencia por malversación por omisión, una figura jurídica empleada por el Supremo durante el juicio del procés. No implica acción directa, sino permitir que otros actúen.

La sospecha del juez es que se consintió que una asesora de Moncloa dedicara parte de su jornada laboral a tareas privadas para la esposa del presidente. El magistrado ha reclamado las agendas de Begoña Gómez y de la asesora para contrastar su actividad.

Mientras unas instrucciones se alargan, otras concluyen. La jueza Biedma ha enviado a la Audiencia de Badajoz la causa que afecta al hermano del presidente, David Sánchez Pérez-Castejón, y al candidato del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo. El cierre coincidía con un mitin que Sánchez iba a compartir con Gallardo, suspendido finalmente por el temporal en Extremadura.

Por su parte, Carlos Mazón sigue sin estar imputado. La jueza de Catarroja no puede hacerlo mientras conserve su aforamiento como diputado en Les Corts, estatus que mantendrá incluso cuando deje la presidencia autonómica.

El informe de Cáritas sobre la desigualdad

Cáritas alerta de que la clase media española se reduce, no porque se enriquezca, sino porque cada vez más familias caen en la exclusión. El estudio revela un aumento del 52% de personas en riesgo de exclusión severa respecto a 2007: casi 4,5 millones de personas, de las cuales un tercio son menores.

El coordinador del informe, con quien Alsina conversará a partir de las nueve, denuncia que el sistema social está fallando. España figura entre los países de la UE con mayor desigualdad. En dos de cada tres hogares en exclusión moderada hay al menos una persona trabajando, y en la mitad de los casos de exclusión severa también. Tener empleo ya no garantiza salir de la pobreza.